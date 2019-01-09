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Задержаны три тюменца за поджог четырех автомобилей

9 января 2019, 06:51
Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту поджога четырех автомобилей (часть 2 ст. 167 УК РФ). Троих подозреваемых задержали. Ранее они были судимы за грабежи, кражи, присвоение и повреждение чужого имущества.
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Тюмень

Заявления о поджогах в полицию поступили 23 и 26 декабря прошлого года. Потерпевшие сообщали, что во дворах домов по Московскому тракту сгорели их автомобили: два марки «Лексус» и два - «КИА». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых 26, 30 и 34 лет.

По версии следствия, 30-летний тюменец звонил на телефоны владельцев дорогих автомобилей, угрожал поджогом машин и вымогал у граждан деньги. Суммы достигали трех миллионов рублей. Получив отказ, подельники приводили угрозы в действие.

После совершения преступлений подозреваемые намеревались покинуть город, но их задержали на железнодорожном вокзале Тюмени. Подозреваемые дают признательные показания. Расследование продолжается.

#Новости#Поджог#Тюменская область#Вымогательство#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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