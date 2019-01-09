Задержаны три тюменца за поджог четырех автомобилей

Заявления о поджогах в полицию поступили 23 и 26 декабря прошлого года. Потерпевшие сообщали, что во дворах домов по Московскому тракту сгорели их автомобили: два марки «Лексус» и два - «КИА». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых 26, 30 и 34 лет.