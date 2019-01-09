В Роснано рассказали об успехах 2018 года

Компания выплатила более 500 миллионов рублей дивидендов – половину прибыли 2018 года. Теперь не только заводы РОСНАНО отчисляют государству налоги, но и сама корпорация напрямую платит акционеру, сообщают NewsNN.
В этом году РОСНАНО удалось реализовать первый этап социально-значимого федерального проекта, который предполагает создание сети центров ядерной медицины. В этих медучреждения будут диагностировать и лечить онкологические заболевания. В 11 городах (Белгороде, Уфе, Ростове-на-Дону и других) уже внедрены новейшие технологии в диагностике и лечении рака. Более 100 тысяч человек уже воспользовались центрами ядерной медицины. РОСНАНО получило 15 миллиардов рублей от частных инвесторов на расширение этой сети в субъектах РФ.
В 2018 году в России был запущен проект строительства научно-технологического кластера возобновляемой энергетики. Группа РОСНАНО будет заниматься развитием таких отраслей, как солнечная генерация и ветроэнергетика.
Портфельной компании Хевел удалось создать российскую солнечную панель, которая оказалась одной из лучших в мире, а также наладить производство полного цикла и начать поставлять продукцию на экспорт.
В сфере ветроэнергетики РОСНАНО также успела сделать немало – компания приняла участие в завершении строительства трех заводов, которые производят отечественное оборудование для ветроустановок. Они расположены в Таганроге, Дзержинске и Ульяновске. В последнем городе в 2019 году откроется первый ветропарк, построенный на российском оборудовании. Его мощность которого составит 50 МВт.
РОСНАНО вызывает все больший интерес инвесторов, так как средняя доходность компании составляет 14,3% (IRR к FV 2013). В прошлом году РОСНАНО успешно закрыла 12 проектов. Ее портфельные компании демонстрируют высокие темпы роста, опережая скорость развития промышленности на 6,4%, при этом их экспорт растет быстрее нефтегазового сектора на 22,8%. Такая динамика говорит о том, что нанотехнологии стали быстрорастущим экспортным кластером в 2018 году.