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В Роснано рассказали об успехах 2018 года

9 января 2019, 13:56
Фото: rusnano.com
Прошлый 2018 год был отмечен успехами и достижениями группы РОСНАНО, которая впервые выплатила дивиденды своему главному акционеру – государству. Выплаты были произведены на три года раньше, чем указано в Долгосрочной программе развития АО «РОСНАНО».

Компания выплатила более 500 миллионов рублей дивидендов – половину прибыли 2018 года. Теперь не только заводы РОСНАНО отчисляют государству налоги, но и сама корпорация напрямую платит акционеру, сообщают NewsNN.

В этом году РОСНАНО удалось реализовать первый этап социально-значимого федерального проекта, который предполагает создание сети центров ядерной медицины. В этих медучреждения будут диагностировать и лечить онкологические заболевания. В 11 городах (Белгороде, Уфе, Ростове-на-Дону и других) уже внедрены новейшие технологии в диагностике и лечении рака. Более 100 тысяч человек уже воспользовались центрами ядерной медицины. РОСНАНО получило 15 миллиардов рублей от частных инвесторов на расширение этой сети в субъектах РФ.

В 2018 году в России был запущен проект строительства научно-технологического кластера возобновляемой энергетики. Группа РОСНАНО будет заниматься развитием таких отраслей, как солнечная генерация и ветроэнергетика.

Портфельной компании Хевел удалось создать российскую солнечную панель, которая оказалась одной из лучших в мире, а также наладить производство полного цикла и начать поставлять продукцию на экспорт.

В сфере ветроэнергетики РОСНАНО также успела сделать немало – компания приняла участие в завершении строительства трех заводов, которые производят отечественное оборудование для ветроустановок. Они расположены в Таганроге, Дзержинске и Ульяновске. В последнем городе в 2019 году откроется первый ветропарк, построенный на российском оборудовании. Его мощность которого составит 50 МВт.

РОСНАНО вызывает все больший интерес инвесторов, так как средняя доходность компании составляет 14,3% (IRR к FV 2013). В прошлом году РОСНАНО успешно закрыла 12 проектов. Ее портфельные компании демонстрируют высокие темпы роста, опережая скорость развития промышленности на 6,4%, при этом их экспорт растет быстрее нефтегазового сектора на 22,8%. Такая динамика говорит о том, что нанотехнологии стали быстрорастущим экспортным кластером в 2018 году.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество#Видео
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