В Роснано рассказали об успехах 2018 года

В этом году РОСНАНО удалось реализовать первый этап социально-значимого федерального проекта, который предполагает создание сети центров ядерной медицины. В этих медучреждения будут диагностировать и лечить онкологические заболевания. В 11 городах (Белгороде, Уфе, Ростове-на-Дону и других) уже внедрены новейшие технологии в диагностике и лечении рака. Более 100 тысяч человек уже воспользовались центрами ядерной медицины. РОСНАНО получило 15 миллиардов рублей от частных инвесторов на расширение этой сети в субъектах РФ.