Тюменцы сообщают о проблемах с вывозом мусора из-за реформы

Между тем на других улицах мусор пока не вывозится – «У Вас хоть мусор вывезли. Вот наш лучший микрорайон Тюмени ещё в ожидании».
В районе Дома печати тюменцы сообщают, что около жилых районов поставили новые контейнеры, но потом их убрали. Горожане жалуются, что данный «бардак» совершенно не способствует раздельному сбору мусора в областной столице.
А что вы хотели, поменялась лишь система оплаты, а все лица, занимающиеся вывозом мусора, остались в том же составе, заявил один из подписчиков тюменского паблика.
В Тюмени действует единая диспетчерская служба, в которую можно сообщить о несвоевременном вывозе мусора. Телефон – 8-800-2507326.