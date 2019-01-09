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Тюменцы сообщают о проблемах с вывозом мусора из-за реформы

9 января 2019, 12:41
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы обсуждают в соцсетях начавшуюся «мусорную реформу». В ЖК Малахова очевидцы сообщают, что рабочие поставили по 3 контейнера для сбора пластика очень плотно друг к другу.
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Тюмень

Между тем на других улицах мусор пока не вывозится – «У Вас хоть мусор вывезли. Вот наш лучший микрорайон Тюмени ещё в ожидании».

В районе Дома печати тюменцы сообщают, что около жилых районов поставили новые контейнеры, но потом их убрали. Горожане жалуются, что данный «бардак» совершенно не способствует раздельному сбору мусора в областной столице.

А что вы хотели, поменялась лишь система оплаты, а все лица, занимающиеся вывозом мусора, остались в том же составе, заявил один из подписчиков тюменского паблика.

В Тюмени действует единая диспетчерская служба, в которую можно сообщить о несвоевременном вывозе мусора. Телефон – 8-800-2507326.

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#Новости#Сбор мусора#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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