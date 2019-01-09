Самые крупные закупки в первый рабочий день 2019 года пошли на дороги Тюмени

Генеральный подрядчик по содержанию дорог в Тюмени «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в прошлом году выиграло ряд конкурсов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на нескольких территориях города и области. Так, стоимость содержания Калининского административного округа города Тюмени в 2019 году, включая благоустройство, оценили в 243 млн рублей, Ленинского округа - в 160 млн рублей, Восточного - в 172 млн рублей, Центрального - в 212 млн рублей. Предприятие принадлежит департаменту имущественных отношений правительства Тюменской области.