Самые крупные закупки в первый рабочий день 2019 года пошли на дороги Тюмени

Работой по содержанию дороги Тюмень - Боровский - Богандинский и путепровода на дороге «Обход г. Тюмени (Пермякова)» займется субподрядчик ООО «Ситистрой» за 8,8 млн рублей. Обслуживанием двух транспортных развязок на пересечении улиц Ставропольская и Мельникайте, и на пересечении железной дороги «Москва-Владивосток» с Монтажников займется ООО «Альфа Строй» за 7,3 млн рублей.
Протоколы заседания комиссии по вопросу заключения договоров с субподрядчиками подписаны 27 декабря 2018 года, тогда как закупка размещена на сайте 9 января.
Генеральный подрядчик по содержанию дорог в Тюмени «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в прошлом году выиграло ряд конкурсов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на нескольких территориях города и области. Так, стоимость содержания Калининского административного округа города Тюмени в 2019 году, включая благоустройство, оценили в 243 млн рублей, Ленинского округа - в 160 млн рублей, Восточного - в 172 млн рублей, Центрального - в 212 млн рублей. Предприятие принадлежит департаменту имущественных отношений правительства Тюменской области.