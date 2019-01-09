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Прокуратура Тюменской области проведет проверку готовности Тобольска к зиме

9 января 2019, 09:50
Фото: flickr.com
Из-за многочисленных сообщений жителей Тобольска об отключении горячей воды и отопления в прокуратуре Тюменской области намерены провести дополнительную проверку готовности города к зиме.

Между тем сообщается, что отключение тепла 28 декабря 2018 года было произведено для замены поврежденного участка трубопровода. Данные работы были запланированы. В течение 11 часов после отключения подача тепла была восстановлена. В полном объеме тепло подано в квартиры граждан до 23 часов. Данный временной промежуток не превышает нормы ограничения на предоставление услуг ЖКХ.

Отмечается, что основные объекты теплоснабжения работают без перебоев. В настоящее время жалоб на низкие температуры в квартирах от жителей не поступало.

В Тобольской межрайонной прокуратуре будет проверена работа объектов коммунальной инфраструктуры на предмет готовности работы в период 2018-2019 годов.

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#Новости#Прокуратура#ЖКХ#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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