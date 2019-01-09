Прокуратура Тюменской области проведет проверку готовности Тобольска к зиме

Между тем сообщается, что отключение тепла 28 декабря 2018 года было произведено для замены поврежденного участка трубопровода. Данные работы были запланированы. В течение 11 часов после отключения подача тепла была восстановлена. В полном объеме тепло подано в квартиры граждан до 23 часов. Данный временной промежуток не превышает нормы ограничения на предоставление услуг ЖКХ.