На Ямале предлагают купить бензин по 300 рублей за литр

Бензин продаётся 200 литровыми бочками, за которые предприниматели небольшого магазина в тундре просит 60 кг рогов. При этом ближайшая автозаправочная станция находится за сотни километров.
Данные расценки зарегистрированы в районе фактории «Ярото-2». По словам предпринимательницы, владеющей торговой точкой в данной местности, она закупает только солярку для хознужд предприятий и физических лиц. При этом ей не известно о подобных скупщиках рогов.
Там часто люди приезжают разные, продают бензин, продукты. Главное, чтобы водку не возили, пояснила Людмила Алешина.
Кто именно торгует бензином по таким ценам на территории фактории, на данный момент выяснить не удалось.