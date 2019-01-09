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Дело экс-спикера Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева прокуратура передала в суд

9 января 2019, 11:26
Фото: https://pixabay.com/
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы гордумы Дмитрия Еремеева. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Сюжет
Тюмень

Материалы дела еще 29 декабря прошлого года направили в Тюменский районный суд, однако официальное сообщение об этом появилось только сегодня.

ЧП произошло в конце июня прошлого года на 178-ом километре трассы Тюмень - Курган. Еремеев на «Тойоте» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной такси «Максим». Взорвался газ. 23-летний таксист и 30-летний пассажир (у него осталось четверо детей) погибли.

Еремеев заплатил 3 млн рублей компенсации морального вреда близким погибших, они, в свою очередь, отказались от претензий к чиновнику. Он не получил судимости, и его не лишили прав.

О судебном штрафе ходатайствовал следователь. Требования поддержала тогда и прокуратура. В итоге Еремеева приговорили к судебному штрафу в 160 тыс. рублей.

Ситуация имела общественный резонанс, который освещали и федеральные СМИ. Позже областная прокуратура проводила проверку по решению тюменского судьи. В итоге суд вернул дело Дмитрия Еремеева на доследование в СК.

#Новости#Дмитрий Еремеев#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Политика
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