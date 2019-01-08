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В Тюменском районе появится новый ФАП стоимостью 9 млн рублей

8 января 2019, 08:50
Летом 2019 года в деревне Есаулова на улице Гайдара в Тюменском районе появится новый ФАП. Заказчиком выступила «Областная больница №19».
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Тюмень

В конце 2018 года Управление госзакупок Тюменской области разместило электронный аукцион на поставку модульного фельдшерско-акушерского пункта, начальная стоимость которого 9,3 млн рублей. Заказчик «Областная больница №19».

Исполнитель должен в течении трех месяцев с момента заключения договора подготовить площадку и установить ФАП. Площадь здания 129 квадратных метров. Здание по документам в себя включает: тамбур, ожидальня, кабинет приема взрослого населения, прививочный кабинет, помещение персонала, санитарная комната, процедурный кабинет, кабинет приема детского населения, санузел, смотровой кабинет, кладовая, аптечный пункт, помещение для хранения лекарственных средств, бойлерная.

Адрес установки ФАПа: Тюменский район, д. Есаулова, ул. Гайдара, участок №74а.

#Новости#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Здравоохранение#Юрий Норицын#Экономика
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