В Тюменском районе появится новый ФАП стоимостью 9 млн рублей

Исполнитель должен в течении трех месяцев с момента заключения договора подготовить площадку и установить ФАП. Площадь здания 129 квадратных метров. Здание по документам в себя включает: тамбур, ожидальня, кабинет приема взрослого населения, прививочный кабинет, помещение персонала, санитарная комната, процедурный кабинет, кабинет приема детского населения, санузел, смотровой кабинет, кладовая, аптечный пункт, помещение для хранения лекарственных средств, бойлерная.