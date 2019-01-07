Население Тюменской области в 2018 году увеличивалось за счёт мигрантов

Между тем в других регионах УрФО отмечается обратная динамика – миграционная убыль. Численность населения в Челябинской области с января по октябрь 2018 года сократилась на 7 727 человек. Из Курганской области уехало 5 078 жителей, Югра – 2 177, Ямал 1 451.
Специалисты утверждают, что мигранты из средней Азии массово покидают Россию. Данная тенденция прослеживается с 2015 года. Стоит отметить, что в 2017 года население Тюменской области увеличилось за счёт мигрантов на 13 526 человек.
При этом за 7 месяцев 2018 года миграционный поток в России снизился на 34%. Общая численность населения страны за этот же период сократилась на 91 900 человек. В ФМС РФ отмечают, что за полгода из России на родину вернулись 210 000 человек.