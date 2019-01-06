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Тюменские врачи ОКБ №1 спасли ногу пациента от ампутации

6 января 2019, 11:05
Фото: flickr.com
В декабре 2018 года хирурги ОКБ №1 спасли тюменцу ногу проведя современную операцию – ангиопластику сосудов нижней конечности. Ситуация осложнялась тем, что у пациента был синдром диабетической стопы.
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Тюмень

Сообщается, что обычно при подобном диагнозе ногу ампутируют. Специалисты изначально посчитали данный случай безнадежным. Пациент обратился в ОКБ №1, где успешно провели операцию и сохранили ему ногу благодаря высоким технологиям.

Операция была проведена через прокол с использованием специального катетера и стента. Отмечается, что современное медоборудование позволило совершать тончайшие манипуляции на основе работы рентгена. На данный момент лечение синдрома диабетческой стопы без ампутации конечностей могут провести лишь несколько клиник в нашей стране.

Специалисты отмечают, что за последнее время в ОКБ №1 были внедрены различные новейшие методики лечения на основе современных технологий. На их основе выполняется около 4 000 операций в год.

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#Новости#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
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