Тюменские врачи ОКБ №1 спасли ногу пациента от ампутации

Сообщается, что обычно при подобном диагнозе ногу ампутируют. Специалисты изначально посчитали данный случай безнадежным. Пациент обратился в ОКБ №1, где успешно провели операцию и сохранили ему ногу благодаря высоким технологиям.
Операция была проведена через прокол с использованием специального катетера и стента. Отмечается, что современное медоборудование позволило совершать тончайшие манипуляции на основе работы рентгена. На данный момент лечение синдрома диабетческой стопы без ампутации конечностей могут провести лишь несколько клиник в нашей стране.
Специалисты отмечают, что за последнее время в ОКБ №1 были внедрены различные новейшие методики лечения на основе современных технологий. На их основе выполняется около 4 000 операций в год.