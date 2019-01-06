Тюменские врачи ОКБ №1 спасли ногу пациента от ампутации

Операция была проведена через прокол с использованием специального катетера и стента. Отмечается, что современное медоборудование позволило совершать тончайшие манипуляции на основе работы рентгена. На данный момент лечение синдрома диабетческой стопы без ампутации конечностей могут провести лишь несколько клиник в нашей стране.