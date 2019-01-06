Сколько лет Снегурочке? Викторина для всей семьи

На территории России у Деда Мороза две официальные резиденции. В 1995 году руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове реализовало проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза». Резиденцию Деда Мороза расположили в Чунозерской усадьбе (Мурманская область). А в конце девяностых годов был открыт «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге (Вологодская область). Считается, что, поскольку Дед Мороз волшебник, он может быть в нескольких местах одновременно и в Лапландии, и в Великом Устюге. Если на детских письмах Деду Морозу не указан Лапландский заповедник, их доставляют в Великий Устюг.