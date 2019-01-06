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Сколько лет Снегурочке? Викторина для всей семьи

6 января 2019, 17:36
Фото: "Наш город"
Интересные факты и цифры о героях Нового года в карточках "Нашего города". А вы знали, когда день рождения Снегурочки? Сколько на самом деле резиденций у Деда Мороза? На очевидные, но непростые вопросы вы найдете ответы в наших карточках.
Сюжет
Ямал

1. Откуда песня про елочку?

Песне «В лесу родилась ёлочка…» больше ста лет. В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка» было опубликовано стихотворение гувернантки Раисы Кудашёвой «Ёлочка». Через 2 года композитор-любитель Леонид Бекман положил текст на музыку. Так и родилась эта всеми любимая песня.

2. На какой адрес приходят письма, адресованные Деду Морозу?

На территории России у Деда Мороза две официальные резиденции. В 1995 году руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове реализовало проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза». Резиденцию Деда Мороза расположили в Чунозерской усадьбе (Мурманская область). А в конце девяностых годов был открыт «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге (Вологодская область). Считается, что, поскольку Дед Мороз волшебник, он может быть в нескольких местах одновременно и в Лапландии, и в Великом Устюге. Если на детских письмах Деду Морозу не указан Лапландский заповедник, их доставляют в Великий Устюг.

3. Когда день рождения Снегурочки?

Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село Щелыково Костромской области: именно там в 1873 году Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». Как внучка Деда Мороза Снегурочка получила известность в 50-е годы ХХ века, благодаря праздникам на Кремлевской елке. Сценарии для которых писали Лев Кассиль и Сергей Михалков.

4. Когда начали праздновать Рождество?

Первые христиане не праздновали Рождество, а отмечали только Пасху. Затем христианские общины стали праздновать Рождество вместе с Богоявлением — 6 января. До сих пор этой традиции следует Армянская церковь. В 354 году христианская церковь официально установила празднование Рождества 25 декабря (7 января по юлианскому стилю). Этот праздник впервые упоминается в Хронографе 354 года — римском рукописном календаре.

5. Где еще отмечают Старый Новый год?

В ночь с 13 на 14 января мы отмечаем Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю (старому стилю). Это неофициальный праздник. Помимо России Старый Новый год отмечают почти во всех республиках бывшего СССР, а также в Сербии, Черногории и Македонии.

#Ямал#Югра#Карточки#Тюмень#Юлия Глазова
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