Тюменцы собираются на митинг против новых тарифов на вывоз мусора

Тюменцы, вступившие в чат, уверены, что новые тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов для большинства жителей области станут выше. В первую очередь, горожане связывают это с тем, что чиновники до конца года не могли определиться с тарифами и решили взимать плату с квадратного метра, а не с человека, как предполагалось ранее. Из-за того, что люди не хотят платить за воздух, инициативные жители города объединились в чате мессенджера Viber, чтобы совместно собрать подписи для обращения в прокуратуру и другие инстанции. Сейчас их уже около 900 человек.
Уважаемые жители города Тюмени! С 10 января 2019 года вступает в силу новый тариф за вывоз ТБО. Расчет будет 5,04 рубля с 1 кв. м. общей жилой площади дома, квартиры. Тех, кому не все равно, прошу поддержать, пройти по ссылке в сообщество, скопировать ссылку и разослать своим близким, друзьям, родственникам. Заставим вместе пересмотреть кабальные тарифы! организатор чата Вячеслав Шатилович.
«Нашему городу» организатор Вячеслав Шатилович подробно рассказал о причинах недовольства решением чиновников.
Тюменец задается вопросом, как квадратные метры в доме могут производить мусор. По его мнению, построенный завод и станции сортировки мусора за 2.5 млрд. рублей не должны ложиться бременем на шею простых граждан Тюменской области.
Тюменец обращает внимание, что людям не оставили право выбора между оплатой по квадратным метрам или по количеству проживающих. Он считает, что большая площадь дома не всегда говорит о том, что человек богатый.
«Власти сначала раздавали земли для всех социально-незащищенных слоев населения, через несколько лет люди построили дома, набрали кредитов, а теперь из-за непомерно высоких тарифов людям что делать? Продавать свои дома?»
Поэтому для владельцев индивидуальных жилых домов, в которых либо никто не проживает, либо проживают два человека, выбор оплаты за ТКО по количеству прописанных будет более справедливым. Также собственники индивидуальных контейнеров должны иметь возможность вывозить фактически накопленный мусор, по мере наполнения контейнера.
Владельцы квартир должны иметь право выбирать подходящие тарифы, так будут защищены социальные слои - многодетные семьи смогут выбрать тариф по общей площади квартиры, когда как одинокий пенсионер, проживающий в квартире площадью 80 кв.м. сможет выбрать тариф по количеству прописанных людей.
Будем организовывать митинг по этому вопросу. Местная партия КПРФ решила нам помочь с этим вопросом. Коллективные письма и обращения будем направлять во все инстанции: Администрацию города, Правительство Тюменской области, ФАС, прокуратуру, суды.
Между тем, Региональный оператор «ТЭО» отчитался о том, что в праздники ежедневно на линии выходят порядка 70 единиц спецтехники для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора из 8 тыс. контейнеров. За первые трое суток каникул из города вывезли около 2300 тонн отходов. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда горожане выкинули 1530 тонн ТКО.