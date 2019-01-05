Тюменцы собираются на митинг против новых тарифов на вывоз мусора

Тюменцы, вступившие в чат, уверены, что новые тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов для большинства жителей области станут выше. В первую очередь, горожане связывают это с тем, что чиновники до конца года не могли определиться с тарифами и решили взимать плату с квадратного метра, а не с человека, как предполагалось ранее. Из-за того, что люди не хотят платить за воздух, инициативные жители города объединились в чате мессенджера Viber, чтобы совместно собрать подписи для обращения в прокуратуру и другие инстанции. Сейчас их уже около 900 человек.