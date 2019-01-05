Гасторбайтер помог спасти 8 человек в первые минуты взрыва в Магнитогорске

По информации Life.ru, парень не растерялся и помог 8 пострадавшим ещё до приезда МЧС. Он жил недалеко и успел переодеться, уже потом доставал людей из завалов. На данный момент он до сих пор приходит на место обрушения дома и помогает разбирать завалы.
В первые минуты трагедии он вытащил 2 человек – это были мама и ребенок. Затем из под завалов удалось извлечь ещё несколько человек. Через 10-20 минут стали подъезжать первые спасатели МЧС.
По его словам, сначала на завалах был пожар, который осложнял возможности помощи пострадавшим. Кто-то дал ему огнетушитель. Частично пламя удалось сбить и он смог пройти дальше, обнаружив ещё несколько человек. Было немного страшно, но что и как смог то и сделал.