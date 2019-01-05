Гасторбайтер помог спасти 8 человек в первые минуты взрыва в Магнитогорске

По его словам, сначала на завалах был пожар, который осложнял возможности помощи пострадавшим. Кто-то дал ему огнетушитель. Частично пламя удалось сбить и он смог пройти дальше, обнаружив ещё несколько человек. Было немного страшно, но что и как смог то и сделал.