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Гасторбайтер помог спасти 8 человек в первые минуты взрыва в Магнитогорске

5 января 2019, 10:03
Фото: flickr.com
Гасторбайтер работает в Магнитогорске в строительстве домов. Рано утром 31 декабря он вышел на улицу. Около 06:00 произошел взрыв в жилом доме.

По информации Life.ru, парень не растерялся и помог 8 пострадавшим ещё до приезда МЧС. Он жил недалеко и успел переодеться, уже потом доставал людей из завалов. На данный момент он до сих пор приходит на место обрушения дома и помогает разбирать завалы.

В первые минуты трагедии он вытащил 2 человек – это были мама и ребенок. Затем из под завалов удалось извлечь ещё несколько человек. Через 10-20 минут стали подъезжать первые спасатели МЧС.

По его словам, сначала на завалах был пожар, который осложнял возможности помощи пострадавшим. Кто-то дал ему огнетушитель. Частично пламя удалось сбить и он смог пройти дальше, обнаружив ещё несколько человек. Было немного страшно, но что и как смог то и сделал.

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#Новости#Помощь погорельцам#МЧС#Александр Мязин#Происшествия
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