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Воронки в ямальской тундре могут быть будущими озерами

4 января 2019, 08:00
Фото: Институт криосферы Земли
Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Дворников рассказал, что воронки газового выброса на Ямале, которые были обнаружены в 2013 году - это будущие озера.
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Ямал

Заявление было сделано в Институте криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. По словам ученого, его вывод основывается на исследованиях, что позволяем ему утверждать, что воронки это озера. Это подтверждают и данные о морфометрических и гидрохимических показателях данных воронок, а также сравнение с другими озерами Ямала.

Воронка о которой идет речь расположена между побережьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, недалеко от Бованенковского газоконденсатного месторождения.

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#Новости#Ямало-Ненецкий округ#Ученые#Ямал#Наиль Каримов#Наука
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