Воронки в ямальской тундре могут быть будущими озерами

Заявление было сделано в Институте криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. По словам ученого, его вывод основывается на исследованиях, что позволяем ему утверждать, что воронки это озера. Это подтверждают и данные о морфометрических и гидрохимических показателях данных воронок, а также сравнение с другими озерами Ямала.