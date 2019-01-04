Тюменцы смогут бесплатно добраться до дома в Рождественскую ночь

В три часа ночи в разные части Тюмени отправятся четыре автобуса от Знаменского кафедрального собора. Маршрут одного из них пройдет через Центральный рынок, улицу Гнаровской, Гилевскую улицу, Западносибирскую, Рабочий поселок и завершится на улице Менделева.