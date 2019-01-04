Тюменцы смогут бесплатно добраться до дома в Рождественскую ночь

В три часа ночи в разные части Тюмени отправятся четыре автобуса от Знаменского кафедрального собора. Маршрут одного из них пройдет через Центральный рынок, улицу Гнаровской, Гилевскую улицу, Западносибирскую, Рабочий поселок и завершится на улице Менделева.
Второй автобус поедет через Заречный микрорайон, улицу Ватутина и завершится на автобазе №100. Маршрут третьего пройдет через Дом Обороны, магазин Пышма, улицу Талинская и завершится в Антипино.
До ЖК Москва, улиц Калинина, Революции и Кинотеатра Космос можно будет добраться на четвертом маршруте.