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Тюменцы смогут бесплатно добраться до дома в Рождественскую ночь

4 января 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, для тюменцев будет организован бесплатный проезд на автобусах.
Сюжет
Тюмень

В три часа ночи в разные части Тюмени отправятся четыре автобуса от Знаменского кафедрального собора. Маршрут одного из них пройдет через Центральный рынок, улицу Гнаровской, Гилевскую улицу, Западносибирскую, Рабочий поселок и завершится на улице Менделева.

Второй автобус поедет через Заречный микрорайон, улицу Ватутина и завершится на автобазе №100. Маршрут третьего пройдет через Дом Обороны, магазин Пышма, улицу Талинская и завершится в Антипино.

До ЖК Москва, улиц Калинина, Революции и Кинотеатра Космос можно будет добраться на четвертом маршруте.

#Новости#Рождество#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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