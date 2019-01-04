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Человеческая пробка образовалась в центре Москвы из-за действий мэрии Собянина

4 января 2019, 11:13
Фото: Новые известия
В Москве 3 января люди добирались с Большой Дмитровки, от Театра им. Станиславского, до ближайшего метро полтора часа. Транспортный коллапс на проезжей части, давка людей, согнанных на тротуары и неработающее метро в центре города вызвали серьёзное затруднение движения на улицах.

Из-за большого людского потока было затруднено движение на Кремлевской и Москворецкой набережной. Метро закрыто, люди идут пешком, но большое количество турникетов полиции сжимают людской поток.

В настоящий момент по всей Москве открыто 78 новогодних площадок. Рядом с этим объявлением широко улыбался мэр Сергей Собянин. Однако, журналисты заявляют, что организация транспорта в новогодние праздники в центре Москвы не выдерживает критики.

Неподалеку от Большой Дмитровки около 16:00 в Москве возникла большая толпа родителей с детьми. Выход из «сказки» был огражден железными изгородями и полицией. Метро станции «Охотный ряд» закрыты. Корреспондент «Новых известий» шла около часа пешком к Большому театру. Только через 3 часа она оказалась дома. По её словам маршрут этого «Путешествия в Рождество» придуман человеком, который ровным счетом ничего не смыслит в городском хозяйстве и управлении транспортом.

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#Новости#Пробки#Сергей Собянин#Москва#Александр Мязин#Происшествия
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