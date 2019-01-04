Человеческая пробка образовалась в центре Москвы из-за действий мэрии Собянина

Неподалеку от Большой Дмитровки около 16:00 в Москве возникла большая толпа родителей с детьми. Выход из «сказки» был огражден железными изгородями и полицией. Метро станции «Охотный ряд» закрыты. Корреспондент «Новых известий» шла около часа пешком к Большому театру. Только через 3 часа она оказалась дома. По её словам маршрут этого «Путешествия в Рождество» придуман человеком, который ровным счетом ничего не смыслит в городском хозяйстве и управлении транспортом.