Человеческая пробка образовалась в центре Москвы из-за действий мэрии Собянина

Из-за большого людского потока было затруднено движение на Кремлевской и Москворецкой набережной. Метро закрыто, люди идут пешком, но большое количество турникетов полиции сжимают людской поток.
В настоящий момент по всей Москве открыто 78 новогодних площадок. Рядом с этим объявлением широко улыбался мэр Сергей Собянин. Однако, журналисты заявляют, что организация транспорта в новогодние праздники в центре Москвы не выдерживает критики.
Неподалеку от Большой Дмитровки около 16:00 в Москве возникла большая толпа родителей с детьми. Выход из «сказки» был огражден железными изгородями и полицией. Метро станции «Охотный ряд» закрыты. Корреспондент «Новых известий» шла около часа пешком к Большому театру. Только через 3 часа она оказалась дома. По её словам маршрут этого «Путешествия в Рождество» придуман человеком, который ровным счетом ничего не смыслит в городском хозяйстве и управлении транспортом.