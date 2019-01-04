Более 70 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГИБДД за 3 дня праздников

В январе 2018 года инспекторы Тюменской области каждый день праздников выявляли до 30 случаев пьянства за рулем. В праздничные дни автоинспекторы традиционно выявляют большее количество любителей выпить. За первые 3 квартала 2018 года в Тюменском регионе выявлены более 7 000 водителей находящиеся в нетрезвом состоянии.