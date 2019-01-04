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Более 70 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГИБДД за 3 дня праздников

4 января 2019, 10:16
Фото: flickr.com
Сотрудники ГИБДД Тюменской области с 1 по 3 января 2018 года задержали 71 водителя в нетрезвом состоянии. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Тюмени, Тобольске, и Омутинском районах.

Отмечается, что в связи с новогодними праздниками автоинспекторы усилили патрулирование на дорогах региона. При выявлении водителя в нетрезвом состоянии ему грозит крупный штраф и лишения прав.

Еще 49 водителей в этот период оштрафованы за нарушение правил перевозки детей, за незаконную тонировку – 100 автолюбителей.

В январе 2018 года инспекторы Тюменской области каждый день праздников выявляли до 30 случаев пьянства за рулем. В праздничные дни автоинспекторы традиционно выявляют большее количество любителей выпить. За первые 3 квартала 2018 года в Тюменском регионе выявлены более 7 000 водителей находящиеся в нетрезвом состоянии.

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#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Александр Мязин#Общество
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