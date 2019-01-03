«Россети» проверили надежность электроснабжения регионов в праздники

Во время новогодних каникул аварийные и дежурные бригады переведены на круглосуточный режим работы во всех регионах «Россетей». Из почти 50 тысяч сотрудников сформировано более 9 тысяч бригад, в том числе мобильных. В состоянии полной готовности находятся 23 тысячи машин и другой техники. На случай отключений приготовлены 5,3 тысяч источников резервного питания.