«Россети» проверили надежность электроснабжения регионов в праздники

Структуры «Россетей» оказались готовы к работе в непогоду и праздничные дни. Об этом заявил генеральный директор холдинга Павел Ливинский во время совещания в режиме видеоконференции с участием главного инженера компании Андрея Майорова и руководителей дочерних и зависимых обществ в регионах.
Несмотря на ухудшение погоды в ряде регионов – сильные снегопады в центральной части России, морозы и усиление ветра в Сибири и на Дальнем Востоке – энергетики «Россетей» сработали оперативно и не допустили крупных отключений, сообщают «Новые Известия».
В начале января ухудшение погоды ожидается и в Северо-Западном федеральном округе. К побережью Балтийского моря приближается шторм, который вызвал обрывы проводов и отключения электричества в Северной Европе и Прибалтике. В связи с чем Павел Ливинский поручил усилить работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В готовность должны быть приведены все свободные силы и средства, подчеркнул Ливинский.
«Несмотря на сильнейшую бурю, которая обесточила десятки тысяч потребителей в странах Северной Европы, нам удалось не допустить масштабных технологических нарушений в прибрежных районах», - сказал глава «Россетей».
Во время новогодних каникул аварийные и дежурные бригады переведены на круглосуточный режим работы во всех регионах «Россетей». Из почти 50 тысяч сотрудников сформировано более 9 тысяч бригад, в том числе мобильных. В состоянии полной готовности находятся 23 тысячи машин и другой техники. На случай отключений приготовлены 5,3 тысяч источников резервного питания.