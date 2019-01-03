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«Россети» проверили надежность электроснабжения регионов в праздники

3 января 2019, 16:14
Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский провел совещание, проверив надежность электроснабжения регионов.

Структуры «Россетей» оказались готовы к работе в непогоду и праздничные дни. Об этом заявил генеральный директор холдинга Павел Ливинский во время совещания в режиме видеоконференции с участием главного инженера компании Андрея Майорова и руководителей дочерних и зависимых обществ в регионах.

Несмотря на ухудшение погоды в ряде регионов – сильные снегопады в центральной части России, морозы и усиление ветра в Сибири и на Дальнем Востоке – энергетики «Россетей» сработали оперативно и не допустили крупных отключений, сообщают «Новые Известия».

В начале января ухудшение погоды ожидается и в Северо-Западном федеральном округе. К побережью Балтийского моря приближается шторм, который вызвал обрывы проводов и отключения электричества в Северной Европе и Прибалтике. В связи с чем Павел Ливинский поручил усилить работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В готовность должны быть приведены все свободные силы и средства, подчеркнул Ливинский.

«Несмотря на сильнейшую бурю, которая обесточила десятки тысяч потребителей в странах Северной Европы, нам удалось не допустить масштабных технологических нарушений в прибрежных районах», - сказал глава «Россетей».

Во время новогодних каникул аварийные и дежурные бригады переведены на круглосуточный режим работы во всех регионах «Россетей». Из почти 50 тысяч сотрудников сформировано более 9 тысяч бригад, в том числе мобильных. В состоянии полной готовности находятся 23 тысячи машин и другой техники. На случай отключений приготовлены 5,3 тысяч источников резервного питания.

#Новости#Павел (Холдинг) Соловьёв#Общество
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