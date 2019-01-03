Около 100 молодых предпринимателей открыли бизнес в Тюменской области

Большой отклик программа «Ты – предприниматель» нашла у школьников. Ребята посещали семинары, предлагали свои идеи. Кто-то из них смог заработать в этом году первые деньги.
По словам руководителей мероприятия, но сегодняшний день малый бизнес в стране вызывает сомнение. Выпускники больше хотят работать чиновниками или в корпорациях. Нужна популяризация малого бизнеса и обучение его ведению.
На данный момент выживаемость бизнесменов, которые участвуют в программе, составляет 70-80%. По России в среднем 10%.
Отметим, что федеральная программа проходит в 60 регионах РФ. Её участники являются все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.