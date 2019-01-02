Интересные факты о праздновании Нового года

Первые сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века. Тогда каждый год в России начинался 1 сентября по юлианскому календарю.По указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других странах Европы — 1 января (но так же по старому стилю).
Космонавты украшают МКС на Новый год. Отмечают просто: они обмениваются небольшими сувенирами и устраивают себе застолье с соками и чаем. К Новому году с новым экипажем или грузовым кораблем им присылают посылки с подарками, письмами, футболками с фотографиями семьи, поделками детей и свежими фруктами.
Знаменитый новогодний салат назван в честь своего создателя — повара Люсьена Оливье, который в XIX веке держал в Москве ресторан французской кухни «Эрмитаж».
На Урал и в Сибирь пельмени попали с Дальнего Востока. Технология их приготовления близка к китайской кухне. Поэтому большинство исследователей сходятся на том, что у народов северо-востока России пельмени появились из Китая и других древних государств Азии.
Существует несколько десятков рецептов пельменей. Как раз в каникулы можно предаться кулинарным экспериментам. Кстати, еще не так давно россияне на новогодних праздниках собирались всей семьей и лепили домашние пельмени из мяса дичи, птицы, рыбы. Когда жили в частных домах, то очередную слепленную партию выносили просто на мороз.