Интересные факты о праздновании Нового года

Первые сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века. Тогда каждый год в России начинался 1 сентября по юлианскому календарю.По указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других странах Европы — 1 января (но так же по старому стилю).