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Интересные факты о праздновании Нового года

2 января 2019, 06:15
Фото: "Наш город"
В эти дни «Наш город» подготовил для вас цикл новогодних карточек. В них мы собрали интересные факты об этом празднике: откуда он произошёл, как он проходил раньше, как отмечается сейчас. Читайте, отдыхайте и празднуйте Новый год!

1. Когда впервые в России начали отмечать Новый год?

Первые сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века. Тогда каждый год в России начинался 1 сентября по юлианскому календарю.По указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других странах Европы — 1 января (но так же по старому стилю).

2. Как отмечают Новый год в космосе?

Космонавты украшают МКС на Новый год. Отмечают просто: они обмениваются небольшими сувенирами и устраивают себе застолье с соками и чаем. К Новому году с новым экипажем или грузовым кораблем им присылают посылки с подарками, письмами, футболками с фотографиями семьи, поделками детей и свежими фруктами.

3. Russian salad - оливье - вовсе не русский

Знаменитый новогодний салат назван в честь своего создателя — повара Люсьена Оливье, который в XIX веке держал в Москве ресторан французской кухни «Эрмитаж».

4. Какой Новый год без пельменей?

На Урал и в Сибирь пельмени попали с Дальнего Востока. Технология их приготовления близка к китайской кухне. Поэтому большинство исследователей сходятся на том, что у народов северо-востока России пельмени появились из Китая и других древних государств Азии.

Существует несколько десятков рецептов пельменей. Как раз в каникулы можно предаться кулинарным экспериментам. Кстати, еще не так давно россияне на новогодних праздниках собирались всей семьей и лепили домашние пельмени из мяса дичи, птицы, рыбы. Когда жили в частных домах, то очередную слепленную партию выносили просто на мороз.

#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Карточки#Юлия Глазова
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