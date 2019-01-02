Где в Тюмени покататься на коньках в новогодние каникулы?

Со 2 по 8 января люди старшего поколения могут бесплатно покататься на коньках на двух ледовых площадках. Для этого им надо всего лишь предъявить пенсионное удостоверение.
Где и когда: СДЮСШОР «Прибой» – пр. Борцов Октября, 2-а, стр.1, ежедневно в 15, 17, 19 часов;
СК «Строймаш» – ул. Индустриальная, 49-а, часы работы – с 12.00 до 16.00, с 17.00 до 21.00
Развлекательные программы, танцевальные вечера, анимация для детей, всевозможные тематические вечеринки, фотосессии, резиденция Деда Мороза ждут тюменцев на самом большом катке города до 8 января.
Главкаток берет курс на новогоднее настроение.
Расписание работы праздничных площадок на катке.
2 января в 13:00 всех ждет прекрасная возможность поразмяться после праздничных застолий,
приняв участие в развлекательной программе. На 19:00 назначен праздничный танцевальный
вечер для молодежи и не только
3 января в 13:00 юных тюменцев приглашают на детскую анимацию «Третья планета», в 19:00
откроются различные фотозоны, это лучшее время обновлять аватарки. Фотосессия состоится под
знаком #2019.
4 января в 19:00 команда Главкатка ждет вас на тематическом вечере «Внимание, идет катание».
5 января в 13:00 пройдут веселые старты «Главкаток – это ОК».
6 января в 19:00 начнется «Культурно-массовое мероприятие для поддержки бодрости духа».
7 января в 11:00 состоятся традиционные рождественские колядки.
8 января в 13:00 всем предстоит кружиться в танцах, а заодно побывать на мастер-классе по
зажигательной латине
Где: площадь 400-летия Тюмени.
Можно взять коньки в аренду. На территории катка работает фудкорт и теплые раздевалки. За
возможными изменениями в расписании предлагаем следить на сайте ледовой площадки.
Новогодние каникулы - отличный повод сходить куда-нибудь с друзьями или с семьей. Для вас у нас есть много всего интересного. Приходите за развлечениями!
Где: ул. Федюнинского, 67
Когда: С 10:00 до 22:00
Стоимость: со своими коньками - 0 руб; проката 100 руб/час.
С 2 по 8 января 2019 сеансы в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Длительность сеанса: 90 мин.
Цена со своими коньками: 300 рублей.
Цена с прокатом коньков: 400 рублей.
Каждый последующий сеанс: 200 рублей
Дошкольники со своими коньками: бесплатно
Дошкольники с прокатом: 100 рублей
Заточка коньков: 200 рублей.
Новый телефон для справок 591-791
28 декабря в 11.00 начал функционировать бесплатный каток возле воркаут площадки рядом с экопарком Затюменский. Площадь катка составляет 800 квадратных метров.
Для удобства горожан организован прокат зимнего инвентаря и заточка коньков (услуги платные). Часы работы проката: с 11.00 до 21.00
Технологические перерывы на заливку льда осуществляются ежедневно с 9.00 до 11.00, с 15.00 до 17.00 и с 24.00 до 02.00.