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Где в Тюмени покататься на коньках в новогодние каникулы?

2 января 2019, 11:28
Фото: https://pixabay.com/
Длительные новогодние каникулы надо разбавлять еще чем-то, кроме поедания салатов и мандаринов. А лучше посвятить какое-то время активным движениям.
Сюжет
Тюмень

1. Бесплатные катания для пенсионеров

Со 2 по 8 января люди старшего поколения могут бесплатно покататься на коньках на двух ледовых площадках. Для этого им надо всего лишь предъявить пенсионное удостоверение.

Где и когда: СДЮСШОР «Прибой» – пр. Борцов Октября, 2-а, стр.1, ежедневно в 15, 17, 19 часов;

СК «Строймаш» – ул. Индустриальная, 49-а, часы работы – с 12.00 до 16.00, с 17.00 до 21.00

2. Праздничные катания в Главкатке

Развлекательные программы, танцевальные вечера, анимация для детей, всевозможные тематические вечеринки, фотосессии, резиденция Деда Мороза ждут тюменцев на самом большом катке города до 8 января.

Главкаток берет курс на новогоднее настроение.

Расписание работы праздничных площадок на катке.

2 января в 13:00 всех ждет прекрасная возможность поразмяться после праздничных застолий,

приняв участие в развлекательной программе. На 19:00 назначен праздничный танцевальный

вечер для молодежи и не только

3 января в 13:00 юных тюменцев приглашают на детскую анимацию «Третья планета», в 19:00

откроются различные фотозоны, это лучшее время обновлять аватарки. Фотосессия состоится под

знаком #2019.

4 января в 19:00 команда Главкатка ждет вас на тематическом вечере «Внимание, идет катание».

5 января в 13:00 пройдут веселые старты «Главкаток – это ОК».

6 января в 19:00 начнется «Культурно-массовое мероприятие для поддержки бодрости духа».

7 января в 11:00 состоятся традиционные рождественские колядки.

8 января в 13:00 всем предстоит кружиться в танцах, а заодно побывать на мастер-классе по

зажигательной латине

Где: площадь 400-летия Тюмени.

Можно взять коньки в аренду. На территории катка работает фудкорт и теплые раздевалки. За

возможными изменениями в расписании предлагаем следить на сайте ледовой площадки.

3. Катания у ТРЦ «Остров»

Новогодние каникулы - отличный повод сходить куда-нибудь с друзьями или с семьей. Для вас у нас есть много всего интересного. Приходите за развлечениями!

Где: ул. Федюнинского, 67

Когда: С 10:00 до 22:00

Стоимость: со своими коньками - 0 руб; проката 100 руб/час.

4. Дворец спорта «Партиком»

С 2 по 8 января 2019 сеансы в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00

Длительность сеанса: 90 мин.

Цена со своими коньками: 300 рублей.

Цена с прокатом коньков: 400 рублей.

Каждый последующий сеанс: 200 рублей

Дошкольники со своими коньками: бесплатно

Дошкольники с прокатом: 100 рублей

Заточка коньков: 200 рублей.

Новый телефон для справок 591-791

5. ЭКОпарк Затюменский

28 декабря в 11.00 начал функционировать бесплатный каток возле воркаут площадки рядом с экопарком Затюменский. Площадь катка составляет 800 квадратных метров.

Для удобства горожан организован прокат зимнего инвентаря и заточка коньков (услуги платные). Часы работы проката: с 11.00 до 21.00

Технологические перерывы на заливку льда осуществляются ежедневно с 9.00 до 11.00, с 15.00 до 17.00 и с 24.00 до 02.00.

#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу
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