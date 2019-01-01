В Тюмени 1 января по традиции горели балконы многоквартирных домов

Первый вызов поступил уже 1 января в 00:03. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на Шаимском проезде. Примечательно, что пожарные машины и скорая приехали под взрывы салютов и петард в жилом районе города. Квартира частично выгорела, но пострадавших нет. Специалисты МЧС эвакуировали 37 жителей многоэтажки, а пожар тушили 13 единиц спецтехники. О причинах ничего не сообщается, но местные жители говорят о залетевшем на балкон салюте.