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В Тюмени 1 января по традиции горели балконы многоквартирных домов

1 января 2019, 09:38
Фото: ЧС Тюмень
В областной столице по сложившейся традиции в Новый год горели балконы. ЧП произошли на Шаимском проезде и на улице Бориса Житкова.

Первый вызов поступил уже 1 января в 00:03. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на Шаимском проезде. Примечательно, что пожарные машины и скорая приехали под взрывы салютов и петард в жилом районе города. Квартира частично выгорела, но пострадавших нет. Специалисты МЧС эвакуировали 37 жителей многоэтажки, а пожар тушили 13 единиц спецтехники. О причинах ничего не сообщается, но местные жители говорят о залетевшем на балкон салюте.

На улице Бориса Житкова в 15-ти этажном жилом доме загорелся ещё один балкон. Прибывшие спасатели не стали эвакуировать жителей и быстро потушили пламя. Пострадавших нет.

Между тем МЧС напоминает, что самые серьёзные происшествия происходят после 1 января.

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#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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