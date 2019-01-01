Тюменец показал видео стихийного салюта 1 января с большой высоты

Если вы пропустили салют в Тюмени, то данное видео специально для вас. На данный момент минутный ролик собрал 360 лайков и около 13 000 просмотров.
Жители города отметили, что в новогоднюю ночь фейерверки продолжались до 01:00 и были достаточно красочными. Больше всего «взрывов» прогремело в центре областной столицы, однако и на окраинах города виднелись яркие праздничные салюты и вспыхивающие огоньки.
Горожанам в целом понравились украшения города к Новому году, однако часть жителей отметили, что в этом году город практически ничем не отличался от того, как он был украшен ранее. Всё стандартно ёлочки, горки, ледяной лабиринт.