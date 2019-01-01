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Тюменец показал видео стихийного салюта 1 января с большой высоты

1 января 2019, 10:38
В Тюмени 1 января, сразу после боя курантов, начался стихийный салют практически на всех улицах города. Местный житель Роман Лихачев выложил в сеть видео с большой высоты и заснял происходящее в городе в этот момент.
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Тюмень

Если вы пропустили салют в Тюмени, то данное видео специально для вас. На данный момент минутный ролик собрал 360 лайков и около 13 000 просмотров.

Жители города отметили, что в новогоднюю ночь фейерверки продолжались до 01:00 и были достаточно красочными. Больше всего «взрывов» прогремело в центре областной столицы, однако и на окраинах города виднелись яркие праздничные салюты и вспыхивающие огоньки.

Горожанам в целом понравились украшения города к Новому году, однако часть жителей отметили, что в этом году город практически ничем не отличался от того, как он был украшен ранее. Всё стандартно ёлочки, горки, ледяной лабиринт.

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#Новости#Салют#Тюмень#Александр Мязин#Город#Видео
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