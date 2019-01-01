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Как-то слабо: тюменцы высказались о новогоднем салюте в городе

1 января 2019, 05:00
Фото: Типичная Тюмень
Жители города Тюмени рассказали в соцсетях о том, понравился ли им новогодний фейерверк.

Большинство тюменцев согласилось с тем, что горожане правильно делают, что не только смотрят на салют, который организуют власти областной столицы, но и самостоятельно покупают и запускают фейерверки. Однако, несмотря на то, что в Новый год салют запускали практически в каждом дворе, тюменцы отмечают, что в этот раз фейерверков было меньше, чем год назад.

По мнению тюменцев, это происходит из-за того, что практически все деньги, которые горожане отложили на празднование Нового года, были потрачены на праздничный стол и на подарки.

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#Новости#Салют#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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