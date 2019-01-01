Как-то слабо: тюменцы высказались о новогоднем салюте в городе

Большинство тюменцев согласилось с тем, что горожане правильно делают, что не только смотрят на салют, который организуют власти областной столицы, но и самостоятельно покупают и запускают фейерверки. Однако, несмотря на то, что в Новый год салют запускали практически в каждом дворе, тюменцы отмечают, что в этот раз фейерверков было меньше, чем год назад.