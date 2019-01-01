Как пережить 1 января, если праздник был слишком веселым

Бытует мнение, что нельзя запивать водой крепкие спиртные напитки. Это миф! Чем больше жидкости, тем меньше концентрация спирта, а значит, опьянение не будет таким оглушительным. Во время застолья пейте почаще обычную или минеральную воду. А в бокал со спиртным положите побольше льда — он также разбавит концентрацию алкоголя.