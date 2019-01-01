Как пережить 1 января, если праздник был слишком веселым

Литр взять и не напиться, вовремя остановиться может редкий суперстар, это, братцы, божий дар!Сергей Шнуров. Группировка «Ленинград».
Чтобы утром после встречи Нового года не было «мучительно больно», стоит соблюдать несколько простых правил.
Первое и самое простое: не пить совсем!
Поверьте, трезвый Новый год тоже может быть веселым и радостным. Залог хорошего настроения не алкоголь, а общение с родными и близкими.
Не пробовать горячительные напитки на пустой желудок
Не ждите вечера, обязательно поешьте за 3-4 часа до праздника. Хорошей профилактикой интоксикации будет жирная пища. Прекрасный вариант предпраздничного обеда — наваристый суп и 2-3 кусочка сала. Во время вечеринки обязательно закусывайте и не отказывайтесь от горячих блюд.
Золотое правило: не смешивать напитки
По традиции Новый год мы встречаем бокалом шампанского. Но основной напиток вечера должен быть один! Нельзя смешивать зерновые спирты с виноградными, фруктовыми и ягодными. Самый страшный яд в Новый год — алкогольные коктейли.
Пейте больше воды
Бытует мнение, что нельзя запивать водой крепкие спиртные напитки. Это миф! Чем больше жидкости, тем меньше концентрация спирта, а значит, опьянение не будет таким оглушительным. Во время застолья пейте почаще обычную или минеральную воду. А в бокал со спиртным положите побольше льда — он также разбавит концентрацию алкоголя.
Прием энтеросорбентов
Перед новогодним ужином примите сорбент Полисорб или другой препарат из группы энтеросорбентов. Он эффективно и безопасно выводит продукты распада алкоголя, что обеспечит бодрое утро и отличное самочувствие на весь день.
Возьмите на заметку
Больная голова гремит с утра, как сделать так, чтоб не было тебя.Группа «Тараканы»
Если новогодняя вечеринка оказалась слишком бурной, то пробуждение 1 января может стать действительно болезненным.
Вместо веселья утром - горечь похмелья: нет настроения и руки дрожат, сердце колотит, желудок воротит и перегара кругом аромат.Группа «Бардак»
Вот так точно описали музыканты в своей песне признаки абстинентного синдрома в результате чрезмерного количества или плохого качества спиртного. Или попросту, похмелье — это отравление. А любое отравление необходимо лечить!
Накануне новогодних праздников главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил, что снимать симптомы похмелья алкогольными напитками - опасно!
Для облегчения состояния лучше всего подойдут кисломолочные продукты, сок от квашеной капусты или крепкий бульон. Также он не советует принимать аспиронсодержащие препараты, которые могут нанести непоправимый вред здоровью.
Еще несколько антипохмельных лайфаков от «Нашего города».
Сон и пробуждение.
Ослабленному и уставшему организму нужна передышка. Откажитесь от встреч в этот день и позвольте себе хорошенько выспаться. Приоткройте форточку - духота может усугубить головную боль.
После сна, примите контрастный душ.
Живая вода
Злоупотребление алкоголем вызывает острое обезвоживание организма. Утоляйте жажду чистой или минеральной водой. Можно также пить фруктовые соки, натуральные компоты, морсы, черный сладкий чай с лимоном. Не рекомендуется в этот день: зеленый чай и кофе.
Огуречный рассол.
Это настоящее спасение от похмелья. Но будьте осторожны: никаких маринадов в которых есть уксус. Он противопоказан для раздраженного алкоголем желудка. Рассол должен быть именно от соленых, лучше бочковых, огурцов.
Горячий суп.
Идеальная еда с похмелья — это маш, (армянский бульон), куриный бульон или уха. Но и любой другой суп окажет живительное действие для здоровья и даст новых сил.
Бананы.
Бананы содержат большое количество калия, который вымывается из организма при употреблении алкогольных напитков. Вкусное средство восполнить возникший дефицит витаминов и защитить свое сердце.
Новый год - это радостный повод для встречи с близкими и друзьями. Чтобы самый лучший день не стал кошмаром, не злоупотребляйте спиртным. Ограничьтесь двумя-тремя бокалами шампанского. Дарите подарки, участвуйте в конкурсах и розыгрышах, танцуйте и вообще больше двигайтесь. И тогда 1 января станет первым счастливым и безболезненным днем в новом году.
С Новым Годом, Страна! С Новым Годом, народ! И пускай же нам всем в этот год повезёт! Как пройдёт эта ночь, так и год весь пройдёт, значит празднуй, ликуй и тусуйся, народ!Мурзилки Int.