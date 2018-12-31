Кроме богатой истории России тюменцам нужна еще достойная жизнь

Однако даже негативные моменты уходящего года некоторые эксперты оценивают как прорыв и задел на перемены к лучшему уже в 2019 году.
Владимир Пискайкин, депутат Тюменской областной Думы от партии "Справедливая Россия".
- Этот год был неплохим для Тюменской области. [...] Финансово достигнуты неплохие результаты. Есть дополнительные доходы, которые позволяют нам покрывать социальные расходы, направлять деньги на развитие. Завершено много важнейших инфраструктурных проектов.
Конечно, были и сложности и, в первую очередь, это пенсионная реформа. Есть рост цен.
Думаю, в наступающем году проблем будет достаточно, политически 2019 год может оказаться напряженным.
Начинается пенсионная реформа, мусорная реформа, ухудшается положение бизнеса, экономическое давление на граждан растет.Та справедливость, о которой говорят россияне, тюменцы, больше связана с экономическим равенством. Люди пока не понимают, что экономическое равенство произрастает из равенства перед законом.
[...] Будут нарастать требования, чтобы государство боролось с неравенством, прекратило «оболванивание» через СМИ и госпропаганду. Военная мощь и богатая история – это хорошо, но нам нужна хорошая жизнь, а, значит, процветающая, современная, социально ориентированная экономика. Усиливается злость на элиту, из-за ее жадности, дремучести, низкой сенсетивности, отсутствия эмпатии (сопереживаний) к неимущим и людям, которые с трудом сводят концы с концами.
Думаю, что начнут появляться сильные лидеры новой формации, в том числе и в оппозиционной среде, политическое статус-кво не должно мешать развитию политических процессов и положительным переменам в экономике. Мы один народ и одна политическая нация, несмотря на политические предпочтения.
Альберт Фахрутдинов, член Правления Общественного совета города Тюмени, координатор коллегии экологов.
Тенденции благоприятные. На это нацеливает и указывает очень многое. Чиновники, органы власти, они, конечно, зависимые люди. Когда что-то стремятся выполнять и делать они, конечно, смотрят вверх, а какие там законы, указания и так далее. За всю историю существования российской империи, СССР, РФ у нас наконец-то в стране разработан и принят национальный приоритетный проект в сфере экологии.
Где-то из 24 трлн рублей, выделенных на 12 национальных проектов, примерно 4-5 трлн рублей выделено именно на экологию. Это о чем говорит? Что наконец-то эта отрасль будет финансироваться не по остаточному принципу, а по приоритетному. Это здорово.
И уже отреагировал бюджет Тюменской области. Впервые за всю историю бюджета выделены колоссальные суммы, которые раз в 10 превышают то, что выделялось ранее на экологию в регионе. Это 4 млрд рублей на 3 года.
Что касается зеленых насаждений, мы считаем 2018 год прорывным. Он прорывной не по количеству баланса снесенных и высаженных деревьев, в этом отношении он один из самых плохих годов [..].
Наконец-то, и бывший глава, и нынешний, они признали, что дело с зелеными насаждениями неудовлетворительное. Если раньше мы слышали от чиновников, что у нас с этим делом все отлично, то в этом году пришло осознание и признание, нет, это не так, что дела плохи, их надо поправлять.
Вот этот поворот мысли в голове, мы и называем прорывом. И этот прорыв уже вытек в планы. Представители администрации уже не раз озвучивали, что полностью собираются изменить подход к посадке, обрезке, сносу зеленых насаждений.
И второе, город намеревается существенно увеличить количество высаживаемых насаждений. На 2019 год запланировано 9 тыс. деревьев, это меньше, чем было высажено в 2010-2011 годах. И это меньше в 3 раза, чем высаживается в Ханты-Мансийске, где населения меньше, там по 30 тыс. в год высаживают. Но все равно это прорыв для Тюмени по сравнению с цифрами последних пяти лет: высаживалось менее тысячи в год.
Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР.
В регионе за последнее время один из самых крупных бюджетов, но с самым большим дефицитом за последние 10 лет. Тренды на будущий год совсем не оптимистические, в экономике России видны проблемы, думаю, что на Тюменской области это отразится тоже.
Трубин считает, что на страну будет влиять общее экономическое пространство. В первую очередь, санкции против нашей страны.
"Выборы губернатора - самое важное событие для региона, поскольку этот человек будет задавать тренд на ближайшие пять лет, а роль личности в истории никто не отменял», - Глеб Трубин. По мнению депутата, важно, чтобы губернатор работал профессионально, для людей, слышал все точки зрения.
Соответствует ли этим критериям новый губернатор пока делать вывод сложно, потому что он работает только три месяца на должности главы региона. Надеюсь, что он будет следовать своим предвыборным обещаниям, - Глеб Трубин.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный видит в наступающем году немало позитивного и вдохновляющего. По его словам, 2018 год принес много хорошего и важного. На первом месте - выборы президента страны, и «тот результат, который был в Тюменской области и Тюмени говорит о том, что мы поддерживаем тот курс, который реализуется сегодня в стране». На втором месте по значимости – это выборы губернатора.
И выборы в Тюменскую городскую думу, это тоже знаковое событие. Тюмень по сути дела – половина нашего региона. Поэтому и промышленность развита здесь. Основа, созданная в 2018 году, получилась хорошая и это дает основания, что и те задачи, которые стоят перед нами в будущем году, их много, - Евгений Заболотный.
Спикер Гордумы пожелал в Новом году всем тюменцам оптимизма, а также посоветовал читать больше русской классической литературы. А любимая его книга – это поэма Николая Гоголя «Мертвые души».
«Потому, что классики предвосхитили будущее, они заметили, что свойственно человечеству на всех этапах развития. Поэтому все эти истины устоялись и нужно опираться в деле воспитания молодежи на классическую литературу», - Евгений Заболотный.
Тамара Казанцева, депутат Тюменской областной Думы от КПРФ ничего хорошего от нового года не ждет.
Помимо выборов губернатора и депутатов в гордуму, другим знаковым событием Казанцева назвала пенсионную реформу, которую поддержал региональный парламент, против которой были только коммунисты. Депутат ничего хорошего от нового года не ждет, напоминая и о росте тарифов ЖКХ. С 1 января для многих увеличится стоимость вывоза мусора.
У Тамары Казанцевой нет надежды, что в будущем году ситуация в экономике изменится к лучшему. По ее мнению, если говорить о бюджете региона, то он не становится социально направленным, хотя об этом и говорит «Единая Россия». На дополнительное образование денег не добавляется, на массовый спорт тоже. Сельские клубы закрывают, например, за годы оптимизации культуры в Викуловском районе закрыли 11 клубных учреждений.
Здравоохранение у нас в убитом состоянии, средний медицинский персонал оптимизирован максимально. ФАПы во многих местах ликвидированы, либо не работают. Медперсонала не хватает, - Тамара Казанцева.
Предприниматель и президент Ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли города Тюмени Владимир Панов считает, что в этом году экономическая ситуация в стране ухудшилась, тем не менее, в Тюмени есть небольшие локальные успехи для малого бизнеса.
«[...] Мы сумели отстоять наши стационарные объекты, которые попадали под снос по формальным, надуманным причинам. Сохранили в результате более тысячи рабочих мест».
Тем не менее, год был тяжелым, и экономическая ситуация стала хуже. Сказывается падение уровня жизни населения, что отразилось на продажах, особенно в розничной торговле. Усилилась экспансия федеральных сетей.
В локальных вещах у нас есть маленькие радости, в целом в стране ситуация ухудшилась, - Владимир Панов.
В будущем году предприниматель прогнозирует дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране и дальнейшее «закручивание гаек». «Сокращаются рабочие места, снижаются зарплаты. То, что говорит президент России о сокращении давления на бизнес, получается с точностью до наоборот», - Владимир Панов.
Бизнесмен считает, что мы и власть сосуществуем в двойной, параллельной реальности. Власть живет в одном информационном поле, мы живем в другом.
Считаю, что год будет еще сложнее, еще тяжелее. И многое, что нам удается добиваться, это благодаря журналистам. Если бы не было поддержки СМИ, то и у нас не было бы ничего хорошего, - Владимир Панов.