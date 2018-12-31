Кроме богатой истории России тюменцам нужна еще достойная жизнь

И второе, город намеревается существенно увеличить количество высаживаемых насаждений. На 2019 год запланировано 9 тыс. деревьев, это меньше, чем было высажено в 2010-2011 годах. И это меньше в 3 раза, чем высаживается в Ханты-Мансийске, где населения меньше, там по 30 тыс. в год высаживают. Но все равно это прорыв для Тюмени по сравнению с цифрами последних пяти лет: высаживалось менее тысячи в год.