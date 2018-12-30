Испанский суд закрыл уголовное дело о «русской мафии»

«Новые Известия» напоминают, что нашумевшее уголовное дело тянется еще с 2008 года. Тогда испанские правоохранительные органы заявили о громкой победе: они задержали группу бизнесменов с российской пропиской и обвинили их в связях с российской же оргпреступностью. Следующие 10 лет происходило непонятное. Доказательств у испанских правоохранителей было исчезающе мало, а обвиняемых становилось все больше – к 2015 году их число достигло уже 26 человек.