Испанский суд закрыл уголовное дело о «русской мафии»

Национальный суд Испании не нашел оснований для вынесения обвинительного приговора россиянам в рамках «дела о русской мафии». Напомним, что группу бизнесменов, в том числе депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супругу обвиняли в легализации преступных доходов.
По словам адвоката депутата Александра Гофштейна, аргументы следствия и прокуратуры в суде оказались совершенно неубедительными. Судьи однозначно и справедливо пришли к выводу о полной невиновности россиян, заявил юрист.
«Суд не может принять иного решения. Наших соотечественников нужно поздравить», - сказал Гофштейн «Новым Известиям».
Адвокат напомнил, что его подзащитный Владислав Резник с самого начала этой почти детективной истории заявлял о своей невиновности. Более того, депутат лично регулярно летал в Испанию, чтобы давать необходимые показания и участвовать в слушаниях по делу. В конце концов и суд признал, что мера пресечения в отношении обвиняемых в виде заключения под стражу была излишне суровой.
Теперь все несправедливо обвиненные, возможно, будут добиваться компенсации ущерба через суд.
«Новые Известия» напоминают, что нашумевшее уголовное дело тянется еще с 2008 года. Тогда испанские правоохранительные органы заявили о громкой победе: они задержали группу бизнесменов с российской пропиской и обвинили их в связях с российской же оргпреступностью. Следующие 10 лет происходило непонятное. Доказательств у испанских правоохранителей было исчезающе мало, а обвиняемых становилось все больше – к 2015 году их число достигло уже 26 человек.
Самому Резнику, например, вменяли то, что он якобы некоторое время оставлял свою яхту на том же побережье где парковался некий Геннадий Петров. Его почему-то считали «большим русским мафиози».
Масла в огонь подливала местная пресса. Влиятельные издания писали как о доказанном, что фигуранты громкого расследования имеют связи в высших эшелонах российской власти, на уровне премьер-министра и его замов. Впрочем, эти домыслы остались на совести испанских газет.
Разумеется, все обвинения закономерно развалились в суде. Адвокат Резина добавил, что в скором времени арест с имущества его подзащитного и других россиян будет снят.