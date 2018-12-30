Что делать в выходные, чтобы не стать символом Нового года?

На выставке будут представлены произведения, в которых есть такой бытовой предмет, как стол или что-то, что выполняет ту же роль. Иногда это может быть стул или подоконник, поляна или даже ветви деревьев в зависимости от фантазии художника. Всего будет представлено более 60 работ живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.
Когда: ежедневно с 9:00 до 20:00 вплоть до 10 января
Где: Выставочный зал Тюменского регионального отделения союза художников (ул. Холодильная, 124)
Вход свободный
Это спектакль-концерт с цирковыми и иллюзионными номерами: мастерство иллюзии, невероятный круговорот фокусов в таинственной школе волшебников с необыкновенными уроками. Маленьких зрителей ждет магия, волшебство и долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой до начала спектакля в фойе театра.
Когда: 2 января в 11:00, 14:00 и 16:30, 3 января в 11:00 и 14:00
Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)
Стоимость: 200 — 500 рублей
Озорная, заводная и весёлая сказка про то, как жили-были и не тужили Дед да Бабка. И не было бы у них печали и дальше, если бы не поселилась в их доме Коза по прозвищу Дереза. Хорошая такая Козочка – красивая да ласковая, безответная да сговорчивая, но… большая обманщица и упрямая вредина!
Прозвище такое ей дали не случайно. Дерезой издавна сорную траву называют. Сорвёшь ты её, а после начинаются в доме ссоры да раздоры. Вот так и Коза-Дереза решила перессорить Бабку, и Деда и даже Соседа! И ведь почти у неё получилось, потому что уж больно веселая она: и споёт, и станцует, и шуткой рассмешит! Словом, с такой Козой точно никто никогда не соскучится!
Когда: 2 — 4 января в 12:00 и 15:00, 5 и 6 января в 11:00 и 15:00, 7 и 8 января в 12:00 и 15:00
Где: Тюменский драматический театр (малый зал, ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 500 рублей
Просто очень насыщенно, весело, ярко и, главное, доступно! Выбирайте себе занятие по души из списка внизу.
Классическая итальянская комедия. Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой – прекрасная Мирандолина – сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный Кавалер.
Когда: 2 января в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300 — 1200 рублей
Тюменцев ждет программа испаноязычных короткометражек, состоящая из лауреатов премии Fugaz, официально переданная для показа эксклюзивно в «Fabric Bar». Фильмы демонстрируются на языках оригинала с русскими субтитрами. Вход за свободный донат, собранные средства станут вознаграждением за работу переводчика, который создал субтитры специально для тюменцев.
Когда: 2 — 4 января с 19:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за донат
В своём произведении Гофман пытался поднять такие сложные вопросы, как: борьба человека с самим собой, муки внутренних переживаний, сила воли личности, ее познание, отношения человека и общества, моральные, душевные ценности вне зависимости от внешней оболочки.
Постановка является в своем роде уникальной, так как представляет собой художественную интерпретацию оригинального авторского сюжета в изложении творческой группы команды ICE VISION. Увлекательный сюжет, потрясающие видео-декорации, завораживающее музыкальное сопровождение, аранжированное в стиле «рок» и высокий уровень актерского мастерства окунают зрителя в атмосферу волшебства и оставляют незабываемые впечатления!
Когда: 3 января в 11:00 и 15:00
Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12)
Стоимость: 800 — 1500 рублей
Музыкально-хореографическое произведение на основе фольклорной, народно-сценической хореографии, с использованием современной хореографии и пантомимы. «Аленький цветочек» – сказка, автором которой является русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Это повествование о подлинной красоте души человека, настоящей любви и готовности пойти на жертву ради любимого.
Ансамбль «Зори Тюмени» представляет музыкально-хореографическую интерпретацию этого замечательного сочинения, которое будет интересно всей семье. Зрители окунутся в атмосферу торгового города средневековой Руси, побывают в заморских странах, восхитятся красотой диковинных растений, животных и птиц в таинственных владениях Чудища…
Когда: 3, 5 и 6 января в 11:00 и 14:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 150 — 600 рублей
По сюжету шоу, у Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание! Только вот основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца.
Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь у них есть помощь всего зрительного зала!
Когда: 4 января в 11:00 и в 14:00
Где: ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55)
Стоимость: 400 — 1500 рублей
Концерт живой инструментальной музыки в стиле Funk, Rhythm-n-Blues и Jazz. Это пульсирующий ритм, вопящий саксофон и стандарты исполнения высочайшего уровня, унаследованные от джаза, яркая мелодичность с упором на жирную басовую линию, с неповторимыми гитарными пассажами и бешеными грувами.
Когда: 5 января в 19:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Стоимость: 300 — 400 рублей
Зрителей ожидают изысканные и современные номера иллюзионного жанра. Уникальные эксперименты и головокружительные эффекты. Программа рассчитана для всех возрастов, поэтому будет интересно как взрослым, так и детям.
Когда: 5 января в 18:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 400 рублей
Программа «Детская анимация». Сообщает http://museum-72.ru/
Международный День короткометражного кино учрежден в 2011 г. по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Всероссийская акция «День короткометражного кино» проводится с 2014 г. по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. В этом сезоне в рамках проекта работают более 500 площадок в России и за рубежом, и ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» является одной из них. Организаторы проекта: Молодежный центр Союза кинематографистов России, Союз кинематографистов России, Роскультцентр, Национальный фондподдержки правообладателей, компания CANON.
Когда: 6 января с 12:00
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, (ул. Советская, 63, Амфитеатр)
В исполнении секстета с усиленной духовой секцией, двумя саксофонами и трубой, прозвучат классические инструментальные хиты из Золотой Эры Джаза - 50-х и 60-х годов прошлого века.
Когда: 6 января в 18:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Стоимость: 300 — 400 рублей
Праздничные фильмы для взыскательных зрителей, кому надоели и праздники, и (возможно) фильмы: «Бразилия» (1985) и « 3615 код Деда Мороза» (1990). Нетипичные, неожиданные и просто странные рождественские фильмы для уставших от праздников людей. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 7 января в 19:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 200 рублей
Это спектакль о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды, и в конце концов — о победе добра над злом. Увлекая зрителей в царство сказки, где много музыки, света, приключений, история Герды и Кая непременно заставит ребят задуматься над тем, что же может растопить лед, победить черствость людских сердец…
Когда: 7 и 8 января в 11:00 и 14:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 600 рублей
Постановка театра «НитьЯ». Это спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем заново открывают для себя такую известную, но совершенно не познанную Вселенную человеческих отношений состоящую из двух противоположных миров: мира мужчин и мира женщин.
Когда: 8 января в 17:00
Где: СК «Зодчий» (ул. Луначарского 2 корпус 5)
Стоимость: 350 — 1000 рублей