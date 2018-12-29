В Тюменской области введен карантин по бешенству

Между тем местные жители отмечают, что случаи бешенства могли быть обнаружены у местных бродячих собак, которых муниципальные власти не отлавливают. Более того, в нескольких районах Тюменской области охотники проведут отстрел лис. Одного из таких зверей загрызла сторожевая собака, в результате заболевание начало распространятся.