В Тюменской области введен карантин по бешенству

Сообщается, что в данный период времени в деревню запрещен ввоз кошек, собак и торговля ими. Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания.
Ранее на территории региона был введен карантин в одном из районов Ишима, 10 декабря о подобных ограничениях в Заводоуковском городском округе Тюменской области.
Между тем местные жители отмечают, что случаи бешенства могли быть обнаружены у местных бродячих собак, которых муниципальные власти не отлавливают. Более того, в нескольких районах Тюменской области охотники проведут отстрел лис. Одного из таких зверей загрызла сторожевая собака, в результате заболевание начало распространятся.