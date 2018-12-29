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В Тюменской области введен карантин по бешенству

29 декабря 2018, 09:36
Фото: flickr.com
Карантин по бешенству животных введен в деревни Тоболтур Тобольского района. Он будет действовать до 25 февраля 2019 года.

Сообщается, что в данный период времени в деревню запрещен ввоз кошек, собак и торговля ими. Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания.

Ранее на территории региона был введен карантин в одном из районов Ишима, 10 декабря о подобных ограничениях в Заводоуковском городском округе Тюменской области.

Между тем местные жители отмечают, что случаи бешенства могли быть обнаружены у местных бродячих собак, которых муниципальные власти не отлавливают. Более того, в нескольких районах Тюменской области охотники проведут отстрел лис. Одного из таких зверей загрызла сторожевая собака, в результате заболевание начало распространятся.

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#Новости#Бешенство#Тюменская область#Александр Мязин#Происшествия
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