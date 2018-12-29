В Тюмени перекроют для проезда участок на улице Одесская и в районе Гилевской рощи

Проезд по улице Одесской будет перекрыт в Тюмени с 9 по 31 января 2019 года на участке от Котовского до Республики. Его можно будет объехать по улице Котовского, Пржевальского, Энергетиков и Республики. Поводом для перекрытия дороги станет проведение капитального ремонта.