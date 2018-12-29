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В Тобольске ввели в эксплуатацию долгострой, 67 дольщиков получили ключи от квартир

29 декабря 2018, 09:00
Фото: pixabay.com
67 тобольских дольщиков все-таки дождались ввода в эксплуатацию долгостроя ЖК «Ремезовский дворик», строительство которого обещали закончить четыре года назад.

В настоящее время многоквартирный жилой дом №2, расположенный в Тобольске по ул. Ремезова - Октябрьская - Ленская полностью достроен и введен в эксплуатацию. Возведения здания начали еще в 2011 году, тогда дольщикам заявляли, что они смогут въехать в свои квартиры в 2014 году.

Строительство затянулось из-за того, что застройщик незаконно увеличил этажность объекта, позднее директор данной компании был осужден за злоупотребление полномочиями.

Долгое время строительство было заморожено, однако в августе уходящего года компания ООО «Жилищное строительство» продолжила работы на объекте. Жилой дом был достроен всего за несколько месяцев и сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.

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