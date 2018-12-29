В Тобольске ввели в эксплуатацию долгострой, 67 дольщиков получили ключи от квартир

В настоящее время многоквартирный жилой дом №2, расположенный в Тобольске по ул. Ремезова - Октябрьская - Ленская полностью достроен и введен в эксплуатацию. Возведения здания начали еще в 2011 году, тогда дольщикам заявляли, что они смогут въехать в свои квартиры в 2014 году.
Строительство затянулось из-за того, что застройщик незаконно увеличил этажность объекта, позднее директор данной компании был осужден за злоупотребление полномочиями.
Долгое время строительство было заморожено, однако в августе уходящего года компания ООО «Жилищное строительство» продолжила работы на объекте. Жилой дом был достроен всего за несколько месяцев и сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.