В Тобольске ввели в эксплуатацию долгострой, 67 дольщиков получили ключи от квартир

В настоящее время многоквартирный жилой дом №2, расположенный в Тобольске по ул. Ремезова - Октябрьская - Ленская полностью достроен и введен в эксплуатацию. Возведения здания начали еще в 2011 году, тогда дольщикам заявляли, что они смогут въехать в свои квартиры в 2014 году.