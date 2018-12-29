Тюменцы назвали открытие аквапарка "ЛетоЛето" самым интересным культурным событием

Почти две трети опрошенных (31%) заявили, что самым интересным культурным событием 2018 года считают открытие в Тюмени аквапарка "ЛетоЛето". На втором месте оказался финальный этап Кубка мира по биатлону, который проходил в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта. За этот вариант отдали свой голос 25% респондентов.