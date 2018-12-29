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Тюменцы назвали открытие аквапарка "ЛетоЛето" самым интересным культурным событием

29 декабря 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
Тюменцев опросили на предмет того, что лично они считают самым интересным культурно-развлекательным событием уходящего года. Первое место заняло открытие аквапарка "ЛетоЛето".
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Тюмень

Почти две трети опрошенных (31%) заявили, что самым интересным культурным событием 2018 года считают открытие в Тюмени аквапарка "ЛетоЛето". На втором месте оказался финальный этап Кубка мира по биатлону, который проходил в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта. За этот вариант отдали свой голос 25% респондентов.

Также в список вошли всероссийская акция "Ночь искусств", этнофестиваль "Небо и Земля", музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, за последнее мероприятие свои голоса отдали 12% тюменцев.

Еще 7,5% респондентов считают, что самым интересным культурным событием в Тюменской области было открытие в Тобольске музея семьи Николая II.

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