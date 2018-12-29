Последствия снегопада в Тюмени устраняют 600 машин спецтехники

По данным метеорологов, с 22 часов 28 декабря до утра сегодняшнего дня в Тюмени выпало порядка 12 сантиметров снега. Во время, а также после снегопада тюменцы в местных группах в соцсетях жаловались на то, что снег не убирают во дворах, а также на автомобильных дорогах, в том числе и в центре областной столицы.
Также ранее сообщалось о том, что сегодня, 29 декабря, в Тюмени опять будет метель и снегопад, однако, судя по обновленным данным, в областной столице в последний рабочий день в уходящем году ожидается лишь небольшой снег.