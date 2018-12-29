Побор, еще побор. Государство создает все условия для роста теневой экономики

Налоговый манёвр в сфере добычи полезных ископаемых ведёт к росту цен на топливо в РФ. Ожидается, что в течении 6 лет это принесёт в бюджет 1,6 трлн рублей, но нефтяники компенсируют часть расходов с помощью населения страны. Согласно докладу «Paying Taxes» от Всемирного банка, российские предприниматели платят 47,4% своей прибыли государству, но в Евросоюзе среднее значение около 32%.