Побор, еще побор. Государство создает все условия для роста теневой экономики

С начала года в РФ количество неимущих стало на 200 000 человек больше. За чертой бедности проживает 19 000 000 россиян. Эксперты опрошенные газетой «Новые известия» считают, что государство изымает большую часть доходов граждан.
На данный момент жители РФ платят государству не только НДФЛ. Зачастую любые налоги и сборы с бизнеса – это поборы с людей. По словам Дмитрия Потапенко, за всё «заплатите вы как покупатель».
Потребители оплачивают утилизационный сбор на автомобили – до 84 000 рублей на машины с объёмом двигателя от 1 до 2 литров. Это приносит 5 млрд рублей и повышает цены на легковые автомобили.
Налоговый манёвр в сфере добычи полезных ископаемых ведёт к росту цен на топливо в РФ. Ожидается, что в течении 6 лет это принесёт в бюджет 1,6 трлн рублей, но нефтяники компенсируют часть расходов с помощью населения страны. Согласно докладу «Paying Taxes» от Всемирного банка, российские предприниматели платят 47,4% своей прибыли государству, но в Евросоюзе среднее значение около 32%.
Обычное население платит на напрямую за ЖКХ, за рост цен на товары в магазине, за НДС, которое включается в цену услуг.
В результате, рост зарплат не улучшает жизнь обычных граждан и бизнесменов РФ. Прибавьте сюда повышение пенсионного возраста, и в стране как грибы начнет расти теневая экономика, которая чиновникам не отчитывается.