Мусорная реформа в РФ может закончится простым повышением тарифов

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация с утилизацией мусора в РФ лучше не станет. Напомним 21 марта 2018 года из-за выброса свалочного газа были госпитализированы 53 ребенка. Ожидается, что подобные случаи будут иметь место и в 2019 году.