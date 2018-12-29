Мусорная реформа в РФ может закончится простым повышением тарифов

Эксплуатация свалок продлится до 1 января 2023 года. Для их работы требуется заключения, выдаваемые Росприроднадзором.. Между тем ряд аналитиков предполагает, что подобное нововведение может нанести тяжёлый вред экологии регионов.
Недобросовестные участники данного рынка отходов сваливают ТБО в «слепой зоне» – землях сельхозназначения, в лесах, оврагах. В 2017 году стало известно, что колличество несанкционированных свалок в 20 раз больше легальных. Ежегодно к этой цифре добавляется 20 000 новых объектов. За 4 года их число выросло на 64%.
На рынке легальный услуг по вывозу ТБО царит неразбериха. На 1 декабря 2018 года в ГРОРО включены всего 5 497 объектов из 16 000, официально функционирующих.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация с утилизацией мусора в РФ лучше не станет. Напомним 21 марта 2018 года из-за выброса свалочного газа были госпитализированы 53 ребенка. Ожидается, что подобные случаи будут иметь место и в 2019 году.