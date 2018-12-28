В России удвоилось количество грустных людей перед новым годом

Еще около 10% опрошенных отметили небольшое разочарование, при этом в 2017 году схожие ощущения отмечали 4% россиян. 19% рассказали об усталости, 15% о волнении перед
Около 30% респондентов сообщило, что 2018 год был трудным и непростым. Почти 60% опрошенных полагают, что год был сложным для всей страны.
Несмотря на усталость и грусть, 50% жителей РФ ожидают перемен в лучшую стороны в будущем году. 27% отметили свою полную уверенность в этом.
В 2018 году, по данным телефонных опросов, жители страны стали чаще доверять оппозиции, общественной палате и армии по сравнению с 2014 годом. Между тем, снижение уровня доверия отмечено в отношении официальных СМИ, политических партий, президента и судебной системы.