В России удвоилось количество грустных людей перед новым годом

В 2018 году, по данным телефонных опросов, жители страны стали чаще доверять оппозиции, общественной палате и армии по сравнению с 2014 годом. Между тем, снижение уровня доверия отмечено в отношении официальных СМИ, политических партий, президента и судебной системы.