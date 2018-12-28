В России с 2019 года вырастут пенсии, но не для всех

В общей сложности индексация пенсии затронет порядка 30,7 млн человек, на эти цели потратят 341 млрд рублей, средства в ближайшее время направят в бюджет Пенсионного фонда России.
Кроме того, на 25% вырастет фиксированный размер пенсий со следующего года. Повышение коснется 770 тысяч человек, которые проживают в сельской местности и имеют там трудовой стаж 30 лет.
Татьяна Голикова на совещании у премьера Дмитрия Медведева, на котором также присутствовали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и глава ПФР Антон Дроздов помимо этого заявила, что в следующем году средний размер пенсии в России составит 15 414 рублей, то есть увеличится на тысячу рублей.