В России с 2019 года вырастут пенсии, но не для всех

Татьяна Голикова на совещании у премьера Дмитрия Медведева, на котором также присутствовали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и глава ПФР Антон Дроздов помимо этого заявила, что в следующем году средний размер пенсии в России составит 15 414 рублей, то есть увеличится на тысячу рублей.