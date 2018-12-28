Самолет компании Utair экстренно сел из-за неполадки в двигателе

10 декабря с самолетом SSJ-100 данной авиакомпании произошел инцидент. Лайнер попал в зону турбулентности из-за которой пострадали 2 сотрудников организации. Пассажиры авиарейса не пострадали. Самолет выполнял рейс из Москвы в Сургут. Специалисты отмечают, что турбулентность возникает самопроизвольно, когда соседние области среды следуют рядом или проникают один в другой.