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Самолет компании Utair экстренно сел из-за неполадки в двигателе

28 декабря 2018, 12:49
Фото: flickr.com
В аэропорту Ханты-Мансийска 27 декабря экстренно приземлился самолет компании Utair. Специалисты заявили, что инцидент произошел из-за неполадок в двигателе.
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Югра

Лайнер летел из Новосибирска в Москву. В процессе полета пилоты получили сообщение о неисправности в одном из двигателей. Для обеспечение безопасности командир воздушного судна принял решение экстренно сесть на ближайший аэродром в Ханты-Мансийске.

В ходе инцидента пострадавших нет. Для пассажиров организованы напитки и питание.

10 декабря с самолетом SSJ-100 данной авиакомпании произошел инцидент. Лайнер попал в зону турбулентности из-за которой пострадали 2 сотрудников организации. Пассажиры авиарейса не пострадали. Самолет выполнял рейс из Москвы в Сургут. Специалисты отмечают, что турбулентность возникает самопроизвольно, когда соседние области среды следуют рядом или проникают один в другой.

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#Новости#Utair#Югра#Александр Мязин#Происшествия
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