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РА «Сибирь» выделила основные события для Тюменской области в 2018 году

28 декабря 2018, 13:31
Фото: flickr.com
РА «Сибирь» составило ТОП значимых событий 2018 года для Тюменской области. Данные взяты из СМИ и в ходе опросов общественного мнения.
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Тюмень

В первых строчках рейтинга - назначение Якушева министром строительства и ЖКХ РФ. Бывший губернатор Тюменской области покинул свой пост через 13 лет после вступление в должность главы региона. Специалисты отмечают, что данное решение было неожиданным.

В Тюменской области 22-25 марта 2018 года прошел этап Кубка мира по биатлону. Международное событие вызвало интерес среди жителей Тюменской области. На мероприятие мирового уровня было продано 25 000 билетов.

Далее следует открытие аквапарка. Отмечается, что его строительство продолжалось с 2010 года.

Конец весны и конец лета 2018 года запомнился тюменцам ураганами. В частности в мае от стихии пострадали 40 человек. Горожане отмечали, что в этом году погода менялась буквально на глазах.

Самый крупный в РФ завод по переработке ТБО отрылся в области. По информации правительства Тюменской области, это позволит лучше утилизировать мусор, который накапливается в областной столице.

Тюмень была отмечена в различных рейтингах и опросах как один из развитых городов РФ.

В 2018 году Тюменская областная дума постановила узаконить 700 самостроев в Тюменской области в рамках «земельной амнистии». Законопроект действует до конца 2020 года.

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