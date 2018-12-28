Очередной прорыв труб водоснабжения произошел в центре Тюмени

Очевидцы сообщают, что из люка начал бить фонтан. Местные жители сообщили об аварии в «Тюмень Водоканал». На место инцидента была направлена оперативная бригада.
В зоне прорыва образовалась автомобильная пробка. Скорость машин в этой части улицы упала до 5-10 км/ч.
Отмечается, что в течении нескольких часов авария была устранена. Проведены работы по откачке воды и уборке наледи.
В областной столице в наступлением зимы постоянно отмечаются прорывы водоводов и теплотрасс. 27 декабря часть жителей микрорайона «Восточный» остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. При этом представители АО «УСТЭК» отмечают «ударные» темпы ремонта сетей водоснабжения в 2018 году.