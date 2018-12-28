Очередной прорыв труб водоснабжения произошел в центре Тюмени

В областной столице в наступлением зимы постоянно отмечаются прорывы водоводов и теплотрасс. 27 декабря часть жителей микрорайона «Восточный» остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. При этом представители АО «УСТЭК» отмечают «ударные» темпы ремонта сетей водоснабжения в 2018 году.