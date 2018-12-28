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Очередной прорыв труб водоснабжения произошел в центре Тюмени

28 декабря 2018, 11:14
Фото: youtube
В Тюмени 28 декабря около 07:30 произошел прорыв системы водоснабжения. Вода залила проезжую часть на улице 50 лет Октября и Максима Горького.
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Тюмень

Очевидцы сообщают, что из люка начал бить фонтан. Местные жители сообщили об аварии в «Тюмень Водоканал». На место инцидента была направлена оперативная бригада.

В зоне прорыва образовалась автомобильная пробка. Скорость машин в этой части улицы упала до 5-10 км/ч.

Отмечается, что в течении нескольких часов авария была устранена. Проведены работы по откачке воды и уборке наледи.

В областной столице в наступлением зимы постоянно отмечаются прорывы водоводов и теплотрасс. 27 декабря часть жителей микрорайона «Восточный» остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. При этом представители АО «УСТЭК» отмечают «ударные» темпы ремонта сетей водоснабжения в 2018 году.

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#Новости#Водоснабжение#Тюмень#Александр Мязин#Город
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