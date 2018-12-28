Начальник Центра «Э» МВД подал в отставку

По словам его бывшей жены Галины Михеевой, у Тимура Валиулина имеется незадекларированное имущество в Болгарии, а также в Италии, речь идет о домах. По закону "О службе в органах внутренних дел РФ", если сотрудник полиции предоставил заведомо недостоверные сведения о своем имуществе, он подлежит увольнению "в связи с утратой доверия".