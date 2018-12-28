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Начальник Центра «Э» МВД подал в отставку

28 декабря 2018, 04:30
Фото: Пресс-служба МВД РФ
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что руководитель главка МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин подал прошение об отставке.

Несмотря на то, что сам Владимир Колокольцев назвал прошение об отставке Тимура Валиулина "чисто кадровым вопросом", отставку высокопоставленного начальника связывают с тем, что у него обнаружилась незадекларированная недвижимость за рубежом.

По словам его бывшей жены Галины Михеевой, у Тимура Валиулина имеется незадекларированное имущество в Болгарии, а также в Италии, речь идет о домах. По закону "О службе в органах внутренних дел РФ", если сотрудник полиции предоставил заведомо недостоверные сведения о своем имуществе, он подлежит увольнению "в связи с утратой доверия".

Тимур Валиулин внесен минфином США в санкционный список, кроме того, ранее он предлагал ввести ответственность для учителей и родителей за участие детей в акциях протеста.

#Новости#МВД#Отставка#Наиль Каримов#Общество
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