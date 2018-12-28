Куда сходить в Тюмени, чтобы избавиться от предновогодней суеты

Это небольшая история о парне по имени Санта, день рождения которого совпадает с наступлением Рождества. Санта одинок: родители постоянно находятся на работе за границей, и максимум их внимания к сыну — телефонный звонок на несколько минут. Однако в этом году жизнь Санты изменится коренным образом, потому что в канун Рождества судьба сводит его с девушкой-Санта Клаусом по имени Май, которая в этом году хочет подарить ему счастье... Аниме в лучших традициях Кэна Акамацу - юмор, романтика и бережно сохранённая атмосфера праздника, способная принести счастье в каждый дом. Требуется предварительная запись тут.