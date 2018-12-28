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Куда сходить в Тюмени, чтобы избавиться от предновогодней суеты

28 декабря 2018, 13:06
Фото: pixabay.com
Новый год уже не за горами. Настало время, когда люди часами ходят по магазинам, покупая продукты на празднество и подарки для своих близких. Чтобы избавиться от предпраздничной суеты, «Наш город» публикует афишу на предстоящие выходные.
Сюжет
Тюмень

1. Спектакль «Волшебник Изумрудного города»

Историю про девочку Элли, Трусливого Льва, Страшилу и Железного Дровосека знают все - это сказка о Добре и Зле, о дружбе, о волшебстве, о чудесных приключениях необыкновенных героев. Каждый ребенок хоть раз мечтал очутиться в удивительной стране, где живут добрые и злые феи, сказочные существа, где все разговаривают на одном языке: и люди и звери и даже огородное пугало!

Когда: 28 декабря в 16:00, 29 и 30 декабря в 11:00 и 16:00

Где: ДК «Нефтяник», ул.Осипенко, 1

Стоимость: 200-950 рублей

2. «Битва магов или выпускной в школе волшебников»

Это спектакль-концерт с цирковыми и иллюзионными номерами: мастерство иллюзии, невероятный круговорот фокусов в таинственной школе волшебников с необыкновенными уроками. Маленьких зрителей ждет магия, волшебство и долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой до начала спектакля в фойе театра.

Когда: 29 декабря в 10:00, 12:30 и 15:00, 30 и 31 декабря в 10:00 и 12:30

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 — 500 рублей

3. Спектакль «Сказки 1001 ночи»

Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур. Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства.

На сцене театра появится волшебный мир Востока благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям!

Когда: 29 декабря в 11:00 и 14:00, 30 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00, 31 декабря в 11:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 600 рублей

4. Спектакль-сказка «Коза-дереза»

Озорная, заводная и весёлая сказка про то, как жили-были и не тужили Дед да Бабка. И не было бы у них печали и дальше, если бы не поселилась в их доме Коза по прозвищу Дереза. Хорошая такая Козочка – красивая да ласковая, безответная да сговорчивая, но… большая обманщица и упрямая вредина!

Прозвище такое ей дали не случайно. Дерезой издавна сорную траву называют. Сорвёшь ты её, а после начинаются в доме ссоры да раздоры. Вот так и Коза-Дереза решила перессорить Бабку, и Деда и даже Соседа! И ведь почти у неё получилось, потому что уж больно веселая она: и споёт, и станцует, и шуткой рассмешит! Словом, с такой Козой точно никто никогда не соскучится!

Когда: 29 и 30 декабря в 12:00 и 15:00

Где: Тюменский драматический театр (малый зал, ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 500 рублей

5. Спектакль «Новогоднее настроение»

Волшебная сказка с играми для детей 2 - 5 лет на малой сцене. Автор - Анна Богачева.

Когда: 29 декабря в 12:00 и 17:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 300 рублей

6. Показ аниме «Во веки мой Санта»

Это небольшая история о парне по имени Санта, день рождения которого совпадает с наступлением Рождества. Санта одинок: родители постоянно находятся на работе за границей, и максимум их внимания к сыну — телефонный звонок на несколько минут. Однако в этом году жизнь Санты изменится коренным образом, потому что в канун Рождества судьба сводит его с девушкой-Санта Клаусом по имени Май, которая в этом году хочет подарить ему счастье... Аниме в лучших традициях Кэна Акамацу - юмор, романтика и бережно сохранённая атмосфера праздника, способная принести счастье в каждый дом. Требуется предварительная запись тут.

Когда: 29 декабря в 16:30

Где: аниме-кинотеатр в зоне развлечений «Гараж», ул.Пермякова, 20/1

Стоимость: 250 рублей

7. Вечеринка "МетЁлка"

Хочешь разбавить предновогодний поток унылых офисных посиделок не по-зимнему жарким концертом при участии ломовейших групп, отличных напитков и твоих друзей? Тогда тебе сюда. Тут будет метал-корпоратив, на котором под забористые гитарные риффы выступающих команд Тюмень максимально шумно попрощается с 2018 годом!

Когда: 29 декабря в 19:00

Где: YesRockClub, ул.Ленина, 4

Стоимость: от 250 рублей

8. Спектакль «Внешние побочные»

«Внешние побочные» — синтез драматического театра, авторского видеоарта и документального кино. В постановке расскажут историю маленького человека, образ которого живёт в каждом из нас. Его зовут Стёпа. Эдакий Форрест Гамп или Бенджи из «Шума и ярости» Фолкнера – кому как удобнее. Стёпу легко затоптать, не услышать в самом себе. Стёпа помнит мамину колыбельную, её шёпот, интонацию, и не важно сколько ему лет — семнадцать или семьдесят.

Стёпа — это воспоминание о детстве и юности, камертон нашего сердца в гомоне толпы. Услышать Стёпу – значит услышать свой собственный голос. В основе спектакля пьеса белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Текст отражает реалии и смыслы, универсальные для любого государства и политического строя.

Когда: 29 декабря в 19:00

Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

9. «Антресоли» Winter Groove

АНТРЕСОЛИ ждут вас на танцполе со своим фирменным саундом: фанк, соул, хип-хоп, диско и другой различной грув-музыкой, которую ребята пропагандируют уже несколько лет. Это будет своеобразный отчёт, ибо каждый отыграет самые знаковые треки из личных funk-кладовых ,собранные за целый год. Keep the Funk Alive!

Когда: 29 декабря в 23:00

Где: "Дом печати", ул.Осипенко, 81

Вход свободный

10. Мини-спектакль «Новогодний теремок»

Игровая программа и мини-спектакль для малышей 2 - 5 лет на малой сцене, автор - Альбина Захаренко. Продолжительность - 50 минут.

Когда: 30 декабря в 10:00 и 17:00

Где: театр «Ангажемент», ул.Олимпийская, 8а

Стоимость: 200-300 рублей

11. Праздник рукоделия

Здесь ты найдешь самые необычные подарки ручной работы, сможешь поучаствовать в бесплатных творческих мастер-классах и окунёшься в атмосферу праздника с веселыми аниматорами. Тебя ждут авторские украшения и стильные аксессуары, сувениры, игрушки, куклы, мыло, шапочки, изделия из глины, дерева, камней, бисера, вязание, шитьё, канзаши, декупаж, пэчворк, скрапбукинг, валяние, картины из батика и атласных лент и многое другое. Мастер-классы — с 11:00 до 15:00 (2 и 3 этаж)

Когда: 30 декабря с 10:00 до 22:00

Где: ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67)

Вход свободный

12. Вечеринка «HYPNOTIZE 5.0»

Если наскучил однообразный и бесчувственный mashup, запиленный до «нельзя» безнравственный Pop. То добро пожаловать в гости к Hypnotize. Hypnotizе — серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка, в самых разнообразных ее проявлениях. FC/DC.

Когда: 30 декабря в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный

#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу
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