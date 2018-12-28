Куда сходить в Тюмени, чтобы избавиться от предновогодней суеты

Историю про девочку Элли, Трусливого Льва, Страшилу и Железного Дровосека знают все - это сказка о Добре и Зле, о дружбе, о волшебстве, о чудесных приключениях необыкновенных героев. Каждый ребенок хоть раз мечтал очутиться в удивительной стране, где живут добрые и злые феи, сказочные существа, где все разговаривают на одном языке: и люди и звери и даже огородное пугало!
Когда: 28 декабря в 16:00, 29 и 30 декабря в 11:00 и 16:00
Где: ДК «Нефтяник», ул.Осипенко, 1
Стоимость: 200-950 рублей
Это спектакль-концерт с цирковыми и иллюзионными номерами: мастерство иллюзии, невероятный круговорот фокусов в таинственной школе волшебников с необыкновенными уроками. Маленьких зрителей ждет магия, волшебство и долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой до начала спектакля в фойе театра.
Когда: 29 декабря в 10:00, 12:30 и 15:00, 30 и 31 декабря в 10:00 и 12:30
Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)
Стоимость: 200 — 500 рублей
Всем знакома история о приключениях доброго Аладдина, влюбившегося в принцессу Будур. Но у Аладдина нет шансов завоевать сердце красавицы, ведь он бедняк. И здесь на помощь приходит сказка - всё начинает кружиться в вихре волшебства.
На сцене театра появится волшебный мир Востока благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям!
Когда: 29 декабря в 11:00 и 14:00, 30 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00, 31 декабря в 11:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 600 рублей
Озорная, заводная и весёлая сказка про то, как жили-были и не тужили Дед да Бабка. И не было бы у них печали и дальше, если бы не поселилась в их доме Коза по прозвищу Дереза. Хорошая такая Козочка – красивая да ласковая, безответная да сговорчивая, но… большая обманщица и упрямая вредина!
Прозвище такое ей дали не случайно. Дерезой издавна сорную траву называют. Сорвёшь ты её, а после начинаются в доме ссоры да раздоры. Вот так и Коза-Дереза решила перессорить Бабку, и Деда и даже Соседа! И ведь почти у неё получилось, потому что уж больно веселая она: и споёт, и станцует, и шуткой рассмешит! Словом, с такой Козой точно никто никогда не соскучится!
Когда: 29 и 30 декабря в 12:00 и 15:00
Где: Тюменский драматический театр (малый зал, ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 500 рублей
Волшебная сказка с играми для детей 2 - 5 лет на малой сцене. Автор - Анна Богачева.
Когда: 29 декабря в 12:00 и 17:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 — 300 рублей
Это небольшая история о парне по имени Санта, день рождения которого совпадает с наступлением Рождества. Санта одинок: родители постоянно находятся на работе за границей, и максимум их внимания к сыну — телефонный звонок на несколько минут. Однако в этом году жизнь Санты изменится коренным образом, потому что в канун Рождества судьба сводит его с девушкой-Санта Клаусом по имени Май, которая в этом году хочет подарить ему счастье... Аниме в лучших традициях Кэна Акамацу - юмор, романтика и бережно сохранённая атмосфера праздника, способная принести счастье в каждый дом. Требуется предварительная запись тут.
Когда: 29 декабря в 16:30
Где: аниме-кинотеатр в зоне развлечений «Гараж», ул.Пермякова, 20/1
Стоимость: 250 рублей
Хочешь разбавить предновогодний поток унылых офисных посиделок не по-зимнему жарким концертом при участии ломовейших групп, отличных напитков и твоих друзей? Тогда тебе сюда. Тут будет метал-корпоратив, на котором под забористые гитарные риффы выступающих команд Тюмень максимально шумно попрощается с 2018 годом!
Когда: 29 декабря в 19:00
Где: YesRockClub, ул.Ленина, 4
Стоимость: от 250 рублей
«Внешние побочные» — синтез драматического театра, авторского видеоарта и документального кино. В постановке расскажут историю маленького человека, образ которого живёт в каждом из нас. Его зовут Стёпа. Эдакий Форрест Гамп или Бенджи из «Шума и ярости» Фолкнера – кому как удобнее. Стёпу легко затоптать, не услышать в самом себе. Стёпа помнит мамину колыбельную, её шёпот, интонацию, и не важно сколько ему лет — семнадцать или семьдесят.
Стёпа — это воспоминание о детстве и юности, камертон нашего сердца в гомоне толпы. Услышать Стёпу – значит услышать свой собственный голос. В основе спектакля пьеса белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Текст отражает реалии и смыслы, универсальные для любого государства и политического строя.
Когда: 29 декабря в 19:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 400 рублей
АНТРЕСОЛИ ждут вас на танцполе со своим фирменным саундом: фанк, соул, хип-хоп, диско и другой различной грув-музыкой, которую ребята пропагандируют уже несколько лет. Это будет своеобразный отчёт, ибо каждый отыграет самые знаковые треки из личных funk-кладовых ,собранные за целый год. Keep the Funk Alive!
Когда: 29 декабря в 23:00
Где: "Дом печати", ул.Осипенко, 81
Вход свободный
Игровая программа и мини-спектакль для малышей 2 - 5 лет на малой сцене, автор - Альбина Захаренко. Продолжительность - 50 минут.
Когда: 30 декабря в 10:00 и 17:00
Где: театр «Ангажемент», ул.Олимпийская, 8а
Стоимость: 200-300 рублей
Здесь ты найдешь самые необычные подарки ручной работы, сможешь поучаствовать в бесплатных творческих мастер-классах и окунёшься в атмосферу праздника с веселыми аниматорами. Тебя ждут авторские украшения и стильные аксессуары, сувениры, игрушки, куклы, мыло, шапочки, изделия из глины, дерева, камней, бисера, вязание, шитьё, канзаши, декупаж, пэчворк, скрапбукинг, валяние, картины из батика и атласных лент и многое другое. Мастер-классы — с 11:00 до 15:00 (2 и 3 этаж)
Когда: 30 декабря с 10:00 до 22:00
Где: ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67)
Вход свободный
Если наскучил однообразный и бесчувственный mashup, запиленный до «нельзя» безнравственный Pop. То добро пожаловать в гости к Hypnotize. Hypnotizе — серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка, в самых разнообразных ее проявлениях. FC/DC.
Когда: 30 декабря в 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный