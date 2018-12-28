nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К отопительному сезону Тюмень готова, но теплотрассы продолжает регулярно "рвать"

28 декабря 2018, 06:30
Фото: "Наш город"
После начала отопительного сезона горожане неоднократно чувствовали на себе аварийное отключение теплоснабжения, особенно остро в морозы, а также наблюдали «раскопки» на теплосетях в разных частях города.
Сюжет
Тюмень

В редакцию «Нашего города» поступило достаточно фотофактов, поэтому мы решили выяснить, с чем связаны перебои подачи тепла, если все службы рапортовали о готовности к отопительному сезону.

ул. Мельникайтеул. Мельникайте
ул. Мельникайте

Например, 27 декабря, когда утренний мороз застал врасплох не только тех школьников, которым пришлось идти на учебу, невзирая на каникулы, начавшиеся раньше обычного, но и тюменцев в микрорайоне "Восточный". Жители многоквартирников сидели без отопления и горячей воды. Когда тепло дали, люди все еще не могли согреться даже в теплой одежде. И эти случаи происходят регулярно. На что службы отвечают, словно автоответчик: старые сети, такое бывает.

Район около ТЦ "Гудвин"Район около ТЦ "Гудвин"
Район около ТЦ "Гудвин"
Фото: "Наш город"

На запрос "Нашего города", АО "УСТЭК" отвечает крайне оптимистично. В компании, отвечающей за 800 км теплосетей, утверждают, что капитальный ремонт в межотопительный сезон прошел по плану. Было отремонтировано 14 км тепловых сетей. В компании также уверены, что аварий на тепловых сетях, которые она обслуживает, не было. Согласно формулировке в законе, на которую ссылается "УСТЭК", под аварией понимается «разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ». По закону, таких масштабных аварий в Тюмени пока не случилось.

Иначе говоря, оставить тюменцев без отопления в морозы, серьезными авариями не считается. Для закона это мелочь, а для тюменцев - невыносимые условия. Почему не уделить внимание проблемным местам летом во время планового ремонта, задается вопросом общественник Алексей Савоськин.

ул. Киевскаяул. Киевская

«Наш город» убедился в том, что на отдельных участках теплотрасс «аварии» происходят из года в год. Например, на улице Ставропольской «рвет» каждый отопительный сезон и не по разу. С такой же регулярностью ремонтируются во время отопительного сезона участки сетей по ул. Тимирязева от Ленинградской до Гастелло. Но после начала отопительного сезона "небольшие поломки" вновь случаются.

ул. Тимирязеваул. Тимирязева

Житель частного сектора столкнулся с проблемой, когда подводящая тепло труба в его дом потеряла целостность, а приехавшие на устранение инцидента службы не смогли сразу прорыв устранить. Раскопали и вставили в трубу деревянную заглушку. «Подозреваю, что у компании, которая приехала на устранение прорыва, элементарно на складе нет аварийных запасов. Нет элементарных хомутов, чтобы приехать, раскопать и сразу поставить. Неделю сидел без воды рядом с ямой. Хорошо, что туда никто не упал», - рассказал житель частного дома. По его мнению, трубу просто латают, вместо полноценного ремонта.

Как убедился «Наш город», утечки хотя и контролируют, но оперативно устранять не спешат. Например, на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы теплоноситель вытекает уже не первый день.

Пересечение улиц Мельникайте и 30 лет ПобедыПересечение улиц Мельникайте и 30 лет Победы

В АО УСТЭК считают, что «определить общее количество и адресную принадлежность утечек теплоносителя не представляется возможным».

ул. Мельникайтеул. Мельникайте

Эксперт в дорожном строительстве считает, что класть новый асфальт на прогнившие коммунальные сети, как минимум нецелевое расходование средств бюджета. Тюмени нужно переходить на нормальные капитальные ремонты, а нынешние чиновники и подрядчики просто убивают город, считает эксперт. «Тепловые сети передали в аренду частникам, которые вкладываться в основательный ремонт не хотят и не будут. Они нацелены лишь на максимальное извлечение прибыли», - Алексей Савоськин.

Из года в год подготовка к отопительному сезону в Тюмени остается одним из самых проблемных вопросов. Пока больших аварий на магистральных теплотрассах не произошло, но сейчас еще декабрь. Впереди два зимних месяца, традиционные рождественские и крещенские морозы. Выдержат ли сети такие испытания? Готовы ли обслуживающие компании к вопросам тюменцев, у которых регулярно растут счета за отопление?

Материалы по теме
В Тюмени затопило проезд Заречный: жители остались без тепла и горячей водыВ центре Тюмени временно ограничили движение из-за коммунальной аварииВ результате аварии у ТЦ «Фаворит» без воды остались 10 домов
#Аналитика#Теплотрассы#Проблемы ЖКХ#Тюменская область#Авария на теплотрассе#Тюмень#Вадим Квасюк
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25