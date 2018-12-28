К отопительному сезону Тюмень готова, но теплотрассы продолжает регулярно "рвать"

В редакцию «Нашего города» поступило достаточно фотофактов, поэтому мы решили выяснить, с чем связаны перебои подачи тепла, если все службы рапортовали о готовности к отопительному сезону.
Например, 27 декабря, когда утренний мороз застал врасплох не только тех школьников, которым пришлось идти на учебу, невзирая на каникулы, начавшиеся раньше обычного, но и тюменцев в микрорайоне "Восточный". Жители многоквартирников сидели без отопления и горячей воды. Когда тепло дали, люди все еще не могли согреться даже в теплой одежде. И эти случаи происходят регулярно. На что службы отвечают, словно автоответчик: старые сети, такое бывает.
На запрос "Нашего города", АО "УСТЭК" отвечает крайне оптимистично. В компании, отвечающей за 800 км теплосетей, утверждают, что капитальный ремонт в межотопительный сезон прошел по плану. Было отремонтировано 14 км тепловых сетей. В компании также уверены, что аварий на тепловых сетях, которые она обслуживает, не было. Согласно формулировке в законе, на которую ссылается "УСТЭК", под аварией понимается «разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ». По закону, таких масштабных аварий в Тюмени пока не случилось.
Иначе говоря, оставить тюменцев без отопления в морозы, серьезными авариями не считается. Для закона это мелочь, а для тюменцев - невыносимые условия. Почему не уделить внимание проблемным местам летом во время планового ремонта, задается вопросом общественник Алексей Савоськин.
«Наш город» убедился в том, что на отдельных участках теплотрасс «аварии» происходят из года в год. Например, на улице Ставропольской «рвет» каждый отопительный сезон и не по разу. С такой же регулярностью ремонтируются во время отопительного сезона участки сетей по ул. Тимирязева от Ленинградской до Гастелло. Но после начала отопительного сезона "небольшие поломки" вновь случаются.
Житель частного сектора столкнулся с проблемой, когда подводящая тепло труба в его дом потеряла целостность, а приехавшие на устранение инцидента службы не смогли сразу прорыв устранить. Раскопали и вставили в трубу деревянную заглушку. «Подозреваю, что у компании, которая приехала на устранение прорыва, элементарно на складе нет аварийных запасов. Нет элементарных хомутов, чтобы приехать, раскопать и сразу поставить. Неделю сидел без воды рядом с ямой. Хорошо, что туда никто не упал», - рассказал житель частного дома. По его мнению, трубу просто латают, вместо полноценного ремонта.
Как убедился «Наш город», утечки хотя и контролируют, но оперативно устранять не спешат. Например, на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы теплоноситель вытекает уже не первый день.
В АО УСТЭК считают, что «определить общее количество и адресную принадлежность утечек теплоносителя не представляется возможным».
Эксперт в дорожном строительстве считает, что класть новый асфальт на прогнившие коммунальные сети, как минимум нецелевое расходование средств бюджета. Тюмени нужно переходить на нормальные капитальные ремонты, а нынешние чиновники и подрядчики просто убивают город, считает эксперт. «Тепловые сети передали в аренду частникам, которые вкладываться в основательный ремонт не хотят и не будут. Они нацелены лишь на максимальное извлечение прибыли», - Алексей Савоськин.
Из года в год подготовка к отопительному сезону в Тюмени остается одним из самых проблемных вопросов. Пока больших аварий на магистральных теплотрассах не произошло, но сейчас еще декабрь. Впереди два зимних месяца, традиционные рождественские и крещенские морозы. Выдержат ли сети такие испытания? Готовы ли обслуживающие компании к вопросам тюменцев, у которых регулярно растут счета за отопление?