К отопительному сезону Тюмень готова, но теплотрассы продолжает регулярно "рвать"

Житель частного сектора столкнулся с проблемой, когда подводящая тепло труба в его дом потеряла целостность, а приехавшие на устранение инцидента службы не смогли сразу прорыв устранить. Раскопали и вставили в трубу деревянную заглушку. «Подозреваю, что у компании, которая приехала на устранение прорыва, элементарно на складе нет аварийных запасов. Нет элементарных хомутов, чтобы приехать, раскопать и сразу поставить. Неделю сидел без воды рядом с ямой. Хорошо, что туда никто не упал», - рассказал житель частного дома. По его мнению, трубу просто латают, вместо полноценного ремонта.