Инвестиции «ВКБ-Новостройки» в инфраструктуру Ростова превысили 3 млрд

Стали известны планы объединения «ВКБ-Новостройки» по расширению деятельности в Ростове-на-Дону. На сегодня компании объединения работают над реализацией двух крупных строительных проектов – жилых районов «Суворовский» и «Платовский».
В них построены 64 многоквартирных дома, 58 из которых находятся в «Суворовском». Всего сданы 14881 квартир, в которых поселились свыше 37 тысяч человек. Об объемах капиталовложений в два района изданию сообщил председатель совета директоров АО «Ростовское» (входит в «ВКБ-Новостройки») Николай Бритвин.
«Общая сумма инвестиций только в строительство домов составила свыше 29 миллиардов рублей», - сказал он.
Но и это еще не все. Компании объединения активно вкладываются в развитие социальной и инженерной инфраструктуры новых жилых районов. Сумма инвестиций здесь оценивается в 3 миллиарда рублей. На эти средства построены детский сад, поликлиника, пожарная часть и пункт полиции, а также торговый комплекс, магазины и аптеки шаговой доступности. Не говоря уже о новых дорогах, благоустройстве дворов, уличном освещении, детских площадках и парковках.
«ВКБ-Новостройки» большое внимание уделяет развитию городских пространств. Так, в «Суворовском» усилиями застройщика заложен новый парк 70-летия Победы. Там создан пруд, сделано озеленение, высажены деревья и проложены дорожки. Об этом сообщает RostovGazeta.
Осваивается и территория, прилегающая к балке Чадр. Она идеально подошла для создания рекреационной зоны с площадками для отдыха, прогулок, занятий спортом и катания на велосипеде. В будущем планируется освоение еще одной природной территории – берегов реки Темерник. Разработанный и утвержденный проект восстановления реки подразумевает создание здесь парка общегородского значения.