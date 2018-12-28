Инвестиции «ВКБ-Новостройки» в инфраструктуру Ростова превысили 3 млрд

Но и это еще не все. Компании объединения активно вкладываются в развитие социальной и инженерной инфраструктуры новых жилых районов. Сумма инвестиций здесь оценивается в 3 миллиарда рублей. На эти средства построены детский сад, поликлиника, пожарная часть и пункт полиции, а также торговый комплекс, магазины и аптеки шаговой доступности. Не говоря уже о новых дорогах, благоустройстве дворов, уличном освещении, детских площадках и парковках.