АО «Ижевские электрические сети» вошли в группу «Россети»

Как информирует портал Udm-info.ru, договор был подписан заместителем гендиректора МРСК Центра и Приволжья, по совместительству директором «Удмуртэнерго» Андреем Малышевым и гендиректором АО «Ижевские электрические сети» Сергеем Лысенко. Соглашение вступает в силу 1 января 2019 года.
Важным условием совершенной сделки стало сохранение рабочих мест и заработной платы за всеми сотрудниками. Во многом благодаря этому её одобрили советы директоров обеих компаний.
В качестве агента сделки была выбрана Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал», которая является дочерним предприятием Государственной корпорации «ВЭБ.РФ». У компании уже есть положительный опыт сотрудничества с группой «Россети». Например, с её помощью было реализовано не являющееся профильным имущество некоторых энергетических предприятий.
По словам руководителя МРСК Центра и Приволжья Игоря Маковского, заключенное соглашение выгодно для всех сторон. Для региона обеспечиваются дополнительные финансовые поступления, «Россети» приобретают стабильно работающее предприятие, а потребителям гарантируется бесперебойная подача энергии при любых погодных условиях, отметил он.
Осуществляемая группой «Россети» консолидация электросетевых активов дает возможность проводить на всех территориях присутствия холдинга единую политику, которая обеспечивает высокое качество, надежность и доступность предоставляемых услуг.
После окончания всех необходимых процедур, приобретаемые объекты включаются в программу цифровой трансформации, которая утверждена советом директоров группы «Россети».