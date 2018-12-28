АО «Ижевские электрические сети» вошли в группу «Россети»

В качестве агента сделки была выбрана Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал», которая является дочерним предприятием Государственной корпорации «ВЭБ.РФ». У компании уже есть положительный опыт сотрудничества с группой «Россети». Например, с её помощью было реализовано не являющееся профильным имущество некоторых энергетических предприятий.