В Тюмени 71-летняя пенсионерка грозилась спрыгнуть с балкона на улице Ямской

Неравнодушные тюменцы сообщили о происшествии в полицию. На место ЧП в 21:28 прибыли подразделения МЧС, полиции города и скорая помощь. К балкону пятиэтажки прибыла пожарная лестница. В результате спасатели сняли пенсионерку, далее она была обследована медиками, которые приняли решение вызвать спецбригаду и госпитализировать её.