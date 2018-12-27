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В Тюмени 71-летняя пенсионерка грозилась спрыгнуть с балкона на улице Ямской

27 декабря 2018, 11:28
Фото: Google
В Тюмени 71-летняя пенсионерка хотела спрыгнуть с балкона жилого пятиэтажного здания на улице Ямской, 75. Инцидент произошел вечером, 26 декабря.
Сюжет
Тюмень

Неравнодушные тюменцы сообщили о происшествии в полицию. На место ЧП в 21:28 прибыли подразделения МЧС, полиции города и скорая помощь. К балкону пятиэтажки прибыла пожарная лестница. В результате спасатели сняли пенсионерку, далее она была обследована медиками, которые приняли решение вызвать спецбригаду и госпитализировать её.

Изначально очевидцы происшествия заявили, что пенсионерка была пьяна, но данная версия не подтвердилась.

Пять дней назад в Тюмени из окна пытался спрыгнуть мигрант, который испугался депортации из РФ. Прибывшие на место ЧП работники специальных служб около часа уговаривали его спуститься. В результате инцидента никто не пострадал.

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#Новости#МЧС#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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