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Тюменская область заняла восьмое место по естественному приросту населения в РФ

27 декабря 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
Естественный прирост населения в Тюменской области за десять месяцев уходящего года составил 3,7 тысяч человек, благодаря чему регион занял восьмое место среди субъектов РФ по этому показателю.
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Тюмень

Всего же в Тюменской области с января по октябрь 2018 года родилось 17,5 тысяч детей, еще 13,6 тысяч человек переехали в регион из других субъектов РФ и стран.

В этом году область преодолела полуторамиллионный рубеж. По состоянию на 1 октября 2018 года в регионе проживали 1,51 млн человек.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что главным приоритетом правительства региона остается улучшение качества жизни населения. Для этого, по его словам, в области развивается строительная отрасль, в том числе и доступное жилье, социально-бытовая инфраструктура, модернизируется дорожная сеть, улучшается качество жилья.

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