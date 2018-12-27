Тюменская область заняла восьмое место по естественному приросту населения в РФ

Всего же в Тюменской области с января по октябрь 2018 года родилось 17,5 тысяч детей, еще 13,6 тысяч человек переехали в регион из других субъектов РФ и стран.
В этом году область преодолела полуторамиллионный рубеж. По состоянию на 1 октября 2018 года в регионе проживали 1,51 млн человек.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что главным приоритетом правительства региона остается улучшение качества жизни населения. Для этого, по его словам, в области развивается строительная отрасль, в том числе и доступное жилье, социально-бытовая инфраструктура, модернизируется дорожная сеть, улучшается качество жилья.