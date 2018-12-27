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Центробанк аннулировал лицензий «Альпари», «Телетрейд», «Форекс клуб»

27 декабря 2018, 12:52
Фото: flickr.com
ЦБ РФ аннулировал лицензии нескольких крупнейших форекс-дилеров России: «Альпари», «Телетрейд», «Форекс клуб». Они перестанут действовать с 21 января 2019 года.

Сообщается, что Центробанк отозвал квалификационные аттестаты руководителей этих организаций. В стране работали 9 дилеров с данной лицензией. В следующем году продолжат работу «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам форекс».

Компании, чьи лицензии отозваны должны в срок до 21 января вернуть клиентам их деньги и исполнить свои долговые обязательства. По информации представителей ЦБ, данное решение было вызвано неоднократными нарушениями в течение 2018 года: нарушение порядка учета, нарушение размера необходимого обеспечения, недостоверная отчетность.

Представители «Телетрейда» были удивлены подобным решением мегарегулятора. В «Форекс клубе» и «Альпари» не получали уведомления от ЦБ РФ. Эксперты отметили, что не получали со стороны Банка России серьезных замечаний к операционной работе.

Между тем ряд аналитиков считает, что данные лицензии выполняли роль рекламы форекс-дилеров. Ожидается, что в ближайшее время их они будут предлагать свои услуги через оффшоры, как это было несколько лет назад.

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#Новости#Оффшоры#Форекс#Александр Мязин#Экономика
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