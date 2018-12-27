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Снегопад и метель могут создать 9-бальные пробки 28 и 29 декабря в Тюмени

27 декабря 2018, 11:00
Фото: flickr.com
Сильный снегопад и пасмурная погода ожидается 28 и 29 декабря в областной столице. По информации синоптиков, снежный покров может достигать 10-15 сантиметров и усилится ветер.
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Тюмень

Ожидается, что в это время в городе будет работать оперативный штаб для координации уборки снега. Водителей призывают по возможности использовать общественный транспорт. В ГИБДД призывают быть внимательней на дорогах из-за высоких рисков ДТП и осложнения дорожной ситуации с пробками.

Отмечается, что метель может серьёзно осложнить передвижение в городе из-за предновогодних пробок. В областной столице с 15:30 отмечаются серьезные заторы в 8 баллов. Горожане едут за покупками и стараются завершить множество дел до 31 декабря.

Представители дорожных служб Тюмени отмечают, что уборка дорог и переходов от снега может продлиться после нового года.

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#Новости#Пробки#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Город
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