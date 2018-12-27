Снегопад и метель могут создать 9-бальные пробки 28 и 29 декабря в Тюмени

Ожидается, что в это время в городе будет работать оперативный штаб для координации уборки снега. Водителей призывают по возможности использовать общественный транспорт. В ГИБДД призывают быть внимательней на дорогах из-за высоких рисков ДТП и осложнения дорожной ситуации с пробками.
Отмечается, что метель может серьёзно осложнить передвижение в городе из-за предновогодних пробок. В областной столице с 15:30 отмечаются серьезные заторы в 8 баллов. Горожане едут за покупками и стараются завершить множество дел до 31 декабря.
Представители дорожных служб Тюмени отмечают, что уборка дорог и переходов от снега может продлиться после нового года.