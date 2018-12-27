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Пьяный тюменец ограбил аптеку из-за отсутствия рецепта на необходимое лекарство

27 декабря 2018, 10:15
Фото: flickr.com
Пьяный тюменец решил ограбить аптеку из-за отсутствия рецепта на необходимые лекарства.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что в отдел МВД Тюмени №1 поступило сообщение о работника городской аптеки на улице Широтной. По её словам, неизвестный похитил лекарства. По указанному адресу выдвинулся наряд ППС.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что злоумышленник имел признаки опьянения. Он хотел купить один из препаратов, но у него отсутствовал рецепт врача. По словам продавщицы, без данного документа она не имеет права продавать данный препарат.

Сначала злоумышленник начал угрожать сотруднику аптеки, но потом выбил ногой дверь и похитил пять пачек лекарства.

В ходе поиска подозреваемого были опрошены местные жители и проверены записи камер наблюдения. По горячим следам злоумышленник был задержан. Им оказался 31-летний тюменец. Сумма причиненного им ущерба оценивается в 2 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье грабёж.

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